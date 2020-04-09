Evde kumar oynayan 13 kişiye, 39 bin lira ceza

BOLU'da, polis ekiplerince eve düzenlenen operasyonda, kumar oynayan 13 kişiye, toplam 39 bin lira ceza yazıldı.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimlerde bulundu. Polis ekipleri, İzzet Baysal Caddesi'ndeki evde kumar oynandığını tespit etti. Düzenlenen operasyonda, evin farklı odalarındaki masalarda içki ve sigara içilerek, kumar oynandığı belirlendi. Kumar malzemelerine el koyulurken, evde bulunan 13 kişiye, 'Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefet' suçundan toplam 39 bin liralık para cezası uygulandı. Ayrıca ev sahibi hakkında da 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak' suçundan adli işlem yapıldı.