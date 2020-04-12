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Evde kumar oynayan 8 kişiye 3'er bin TL ceza

BOLU'da, polisin bir eve düzenlediği operasyonda kumar oynayan 8 kişiye 3'er ben TL para cezası kesildi.

12.04.2020 11:28 | Son Güncelleme: 12.04.2020 11:28
Evde kumar oynayan 8 kişiye 3'er bin TL ceza

BOLU'da, polisin bir eve düzenlediği operasyonda kumar oynayan 8 kişiye 3'er ben TL para cezası kesildi. Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Büyük Cami Mahallesi İzzet Baysal Caddesi'nde bir eve baskın düzenledi. Operasyonda, evin farklı odalarındaki masalarda içki ve sigara içerek, kumar oynayan 8 kişi suçüstü yakalandı. Kumar malzemelerine el koyulurken, evde bulunan 8 kişiye, 'Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefet' suçundan toplam 24 bin liralık para cezası uygulandı. Ayrıca ev sahibi hakkında 'Kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak' suçundan adli işlem yapıldı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Bolu, Güncel
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