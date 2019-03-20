Evde Kumda Kahve Nasıl Yapılır?

EVDE KUMDA KAHVE İÇİN GEREKLİ MALZEMELER



2 tatlı kaşığı Türk kahvesi

2 fincan su

Akvaryum kumu

Tava veya sac

İsteğe bağlı bir tatlı toz şeker

EVDE KUMDA KAHVE YAPILIŞI

Akvaryum kumunu tavaya ya da saca koyun. Kum dolu tavayı ocağa koyun. Ocağın altını açıp kumun yeterli sıcaklığa gelmesini bekleyin. Bakır cezve içine su, kahve ve şekeri ilave edip karıştırın. Cezveyi hazırladıktan sonra kumun ortasına yerleştirin. Kahve yavaş yavaş pişmeye başlayacaktır. Kahve köpürmeye başlayınca dikkat edin. Taşmadan önce kumdan çıkarın ve fincana döküp servis edin. Afiyet olsun.

KUMDA KAHVE YAPMANIN PÜF NOKTALARI

Kumda kahve yaparken birtakım hususlara dikkat ederek kahve keyfiniz daha lezzetli hale getirebilirsiniz.

Bakır cezve kullanın: Kumda kahve yaparken bakır cezve kullanmalısınız. En lezzetli kahveleri bakır cezve ile elde edebilirsiniz.

Taze olmalı: Kahvenin lezzetli olması için öncelikle taze kahve kullanmalısınız. Taze kahveyi cam kavanozlarda hava almayacak şekilde muhafaza etmelisiniz.

Su kullanımı: Kahve pişirmede kullandığınız su klorlu olmamalıdır. Arıtılmış ve temiz su kullanmalısınız.

Kahve pişirme sıcaklığı: Kumda kahveninin pişirmenin en önemli özelliği kahvenin yavaş yavaş pişmesidir. Cezveye gelen sıcaklığın yüksek olmamasına dikkat etmelisiniz.

Afiyet olsun. The Mill Coffee 'nin katkılarıyla.