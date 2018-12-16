Evde Mahsur Kalan Çifti İtfaiye Kurtardı

Balıkesir
'in Edremit
ilçesinde dış kapı anahtarının kırılması sonucu 6. kattaki evlerinde mahsur kalan çift, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Hamidiye
Mahallesi 526. Sokak'taki bir apartmanın 6. katında oturan Nermin (68) ve Muzaffer Sunar (71) çifti, dışarı çıkmak isterken kilitte sıkışan anahtar kırıldı.
Bunun üzerine evde mahsur kalan çift, itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Edremit İtfaiyesi Grup Amirliği ekipleri, daire kapısının kilit kısmını kırarak içeride mahsur kalan Sunar çifti kurtardı.
Kurtarılan çift, itfaiye erlerine teşekkür etti.
Hamidiye,Balıkesir,Edremit,İtfaiye
16 Aralık 2018 Pazar 13:25