Evde mahsur kalan çocuk ile kedisini itfaiye kurtardı

Düzce
'de bir apartmanın üçüncü katındaki evlerinde mahsur kalan 8 yaşındaki çocuk ile kedisini itfaiye ekipleri kurtardı.Kültür Mahallesi Mehmet Akif Ersoy
Sokak'taki Süleymanoğulları Apartmanı'nda yaşayan Aybars Kiş (8), apartmanın üçüncü katındaki evlerinde kilitli kaldı.
Küçük çocuk, balkona çıkarak sokaktakilerden yardım istedi.
Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, Aybars'ı kurtarmak için merdivenle üçüncü kata ulaştı.İtfaiye
eri ile bir süre sohbet eden Aybars, kedisini koyduğu taşıma çantasını da yanına almak istediğini söyledi.
Bir süre sepette bekleyen itfaiye eri, çocuk ve kedisini balkondan alarak aşağı indirdi. Ayakkabılarını aşağı indiğinde giyen Aybars, kedisini de alıp polis otosuna bindi.
Çocuğun annesinin hastaneye gittiği ve Suriye
uyruklu olduğu öğrenildi.