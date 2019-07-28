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Evde mahsur kalan güvercini itfaiye ekipleri kurtardı

Evde mahsur kalan güvercini itfaiye ekipleri kurtardı İki gündür evden sesler geliyordu polis kontrolünde eve girdiler Sivas'ta ev içerisinde mahsur kalan güvercini itfaiye ekipleri pencereden girerek kurtardıSİVAS - Sivas'ta ev içerisinde mahsur kalan güvercini itfaiye ekipleri pencereden...

28.07.2019 14:49
Evde mahsur kalan güvercini itfaiye ekipleri kurtardı
Evde mahsur kalan güvercini itfaiye ekipleri kurtardı
İki gündür evden sesler geliyordu polis kontrolünde eve girdiler
Sivas'ta ev içerisinde mahsur kalan güvercini itfaiye ekipleri pencereden girerek kurtardı
SİVAS - Sivas'ta ev içerisinde mahsur kalan güvercini itfaiye ekipleri pencereden girerek kurtardı
Edinilen bilgilere göre olay dün akşam saatlerinde Sularbaşı mahallesinde bir apartmanda meydana geldi. Evin içine girerek mahsur kalan güvercini fark eden vatandaşlar durumu Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerine ve polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri ev sahibine ulaşmaya çalıştı. Ev sahibinin başka bir ilde olduğu öğrenildi. Daha sonra itfaiye ekipleri polis kontrolünde pencereden eve girdi. Ev içerisinde yaklaşık 2 gündür mahsur kaldığı düşünülen güvercin kurtarılarak doğaya salındı.

İtfaiye, Sivas, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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