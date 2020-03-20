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Evde müze keyfi

'Panorama 1326 Bursa' Fetih Müzesi, sosyal medya canlı yayınları ile vatandaşları tarih yolculuğuna çıkarmaya devam ediyor.

20.03.2020 13:51 | Son Güncelleme: 20.03.2020 13:59
Evde müze keyfi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasını açıklamasının ardından tedbiri bir an olsun elden bırakmayan ve adeta ilçede seferberlik başlatan Osmangazi Belediyesi, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'ni ziyarete kapattı. Henüz 1 yıl önce kapılarını açmasına rağmen 110 ülkeden 800 bin ziyaretçiyi ağırlayan Fetih Müzesi, kritik dönemde evinden dışarı çıkamayan vatandaşlara online ziyaret imkanı sunuyor. Vatandaşlar ile iletişimi koparmamak adına her gün saat 14.00'te 'Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nin sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayın yapan görevliler, müzeyi adeta ziyaretçilerin evine taşıyor.

Dünyanın en büyük tam panoramik müzesinin mimari ve sanatsal özelliklerini detaylı olarak canlı yayında aktaran görevliler, kültürel etkinliklere farklı bir alternatif sunuyor. Bunun yanı sıra önümüzdeki günlerde soru cevap yarışmalarıyla yayınlarını zenginleştirecek olan müze ekibi, vatandaşların evinde kaliteli vakit geçirmesini hedefliyor.

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Kaynak: Bültenler

Etiketler : Güncel

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