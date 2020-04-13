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Evde ölü bulundu, yemekleri kapısında kaldı

ANTALYA'da elektrik ve suyu olmayan evde yalnız yaşayan Ergin Y. (34), kendini asarak yaşamına son verdi.

13.04.2020 18:34 | Son Güncelleme: 13.04.2020 18:34
Evde ölü bulundu, yemekleri kapısında kaldı

ANTALYA'da elektrik ve suyu olmayan evde yalnız yaşayan Ergin Y. (34), kendini asarak yaşamına son verdi. Evin sokak kapısında ise komşularının poşetle bıraktığı yemekler kaldı.

Ergin Y., 1 yıl önce Antalya 'ya geldi. 2 ay önce Muratpaşa ilçesi Çaybaşı Mahallesi'nde elektrik ve suyu olmayan müstakil eve taşınan Ergin Y.'ye komşuları yardımda bulunmaya başladı. Yaptıkları yemekleri evinin kapısına bırakan komşuları, Ergin Y.'ın suyunu da kendi evlerinden doldurmaya başladı.

İddiaya göre Ergin Y., bir süre önce aynı sokakta yaşayan komşularına intihar edeceğini söyledi. 10 gündür Ergin Y.'den haber alamayan komşuları, evinden koku geldiğini fark etti. Bu akşam saatlerinde İsa Kuzu , kapıyı çaldı ancak karşılık alamayınca kapıyı kırarak eve girdi. Kuzu, Ergin Y.'yı evin girişinde tavana asılı halde gördü. Evden çıkan Kuzu durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, Ergin Y.'nin cansız bedeni üzerinde incelemede bulundu. Ergin Y.'ın cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Yıldırım'ın komşusu İsa Kuzu, "Komşumuz Ergin'in evinden koku geldiği söylenince gidip baktım. Kapıyı kırarak içeri girdiğimde o şekilde gördüm. 2 aydır burada yaşıyordu. Sürekli oturup çay içerdik, geçen günlerde 'kendimi asacağım' demiş. Yemeğini komşularımız bırakıyordu, son bıraktıkları yemek kapıda kalmış" dedi.

Ergin Y.'ın evinin kapısının önünde ise komşularının bıraktığı poşet içerisindeki yemeklerin kaldığı görüldü.


Kaynak: DHA

Etiketler: Muratpaşa, Antalya, Kuzu, Güncel
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