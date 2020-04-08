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Evde operalı günler

KORONAVİRÜS nedeniyle kültür-sanat faaliyetleri iptal olunca 'evde kal' çağrısına uyan sanatçılar, zamanlarının büyük bölümünü evlerinde sanat çalışmalarına ayırıyor.

08.04.2020 11:53 | Son Güncelleme: 08.04.2020 11:54
Evde operalı günler

KORONAVİRÜS nedeniyle kültür-sanat faaliyetleri iptal olunca 'evde kal' çağrısına uyan sanatçılar, zamanlarının büyük bölümünü evlerinde sanat çalışmalarına ayırıyor. Opera sanatçısı soprano Nurdan Küçükekmekçi de dünyaca ünlü bestecilerin eserlerini piyano eşliğinde seslendiriyor.

Antalya Devlet Opera ve Balesi'nde (Antalya DOB), 1999 yılından beri solist sanatçı olarak görev yapan, sayısız opera eserinde rol alan soprano Nurdan Küçükekmekçi, dünyayı etkileyen, ölümlere neden olan, ülkemizde de yoğun bir şekilde mücadelesi sürdürülen 'koronavirüs' salgını nedeniyle, 'Evde Kal' çağrılarına uyarak kendisini evinde izole eti. Küçükekmekçi, "Her şeyden önce sağlık" diyerek sözlerini şöyle sürdürdü;

"Böyle günlerde bir sanatçı için mesleki anlamda en zoru, mesleğini icra edecek bir ortam bulamamasıdır. Herkes gibi ben de şu an en doğru davranışı yaptım, evimden dışarı çıkmıyorum. Bizim işimiz asla oturmaya, uzun süreli aralar vermeye müsaade etmeyen bir meslek. Böylesine zor günlerde öncelikle sağlığımızı düşünmek zorundayız. Opera çalışmalarımı evimde zevkle, keyifle, büyük bir heyecanla sürdürüyorum. Opera sever hayranlarıma sosyal medya üzerinden de evden canlı yayın yapıyorum. Dünyaca ünlü bestecilerin eserlerini piyanomun eşliğinde yorumluyorum, arşivimdeki rol aldığım eserlerin videolarını paylaşıyorum. Opera özlemlerini gidermelerine katkıda bulunuyorum. İnşallah bu zor günleri sabırla, daha duyarlı davranarak, birbirimize dokunmadan kenetlenerek hep birlikte aşacağımıza inanıyorum. Sahneleri çok özledim."

Soprano Nurdan Küçükekmekçi, 'Dozinetti Klasik Müzik Ödülleri Yılın En İyi Kadın Opera Yorumcusu', Semih Beksoy Opera Vakfı'nın 'Yılın En İyi Opera Sanatçısı', 'Mavi Nokta Klasik Müzik Dergisi'nin Yılın Sanatçısı' ödüllerine de sahip. Ülkemizin en iyi sopranolarından biri olarak bilinen Küçükekmekçi, yurt içinde ve yurt dışında birçok festivale de katıldı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Evde Kal, Güncel
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