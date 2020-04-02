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"Evde Ot Festivali" Alaçatı mutfaklarında festival yaşanacak

Kovid 19 nedeniyle Alaçatı Ot Festivali'nin iptal edilmesi üzerine kadınlar harekete geçti. Alaçatı Turizm Derneği'nin kadın üyelerinin girişimiyle "Evde Ot Festivali" yapılacak.

02.04.2020 08:47 | Son Güncelleme: 02.04.2020 08:55

ALAÇATI MUTFAĞA GİRİYOR

10-12 Nisan tarihleri arasında Mutfağa girecek Alaçatılı şefler, kendi tarifleriyle yemek pişirirken 1 dakikalık videolar hazırlayacak. Dernek yönetimi ise #evdeotfestivali etiketli tüm videoları, @evdeotfestivali ve @alacatiturizmdernegi hesaplarından paylaşarak Alaçatı'nın muhteşem tariflerinin sırlarını verecek. Böylece Alaçatı'nın organik ürünleri, doğal lezzetleri bir kez daha gözler önüne serilirken, herkesin kendi evinde yaşadığı bu festival sayesinde Alaçatı'nın yöresel yemekleri için de en büyük video arşivi hazırlanmış olacak.

"SAĞLIKLI MUTFAĞA MİSAFİR OLUN"

Alaçatı Turizm Derneği Üyesi Zeynep Boneval, geleneksel ot festivalinin iptal olması üzerine "Kendi güzel ot yemeklerimizle kendi festivalimizi yaşayalım ve ülkemizle paylaşalım istedik. Biz Alaçatılılar olarak çok şanslıyız. Ege otlarına, sağlığımızı ve kimseyi riske atmadan ulaşabiliyor ve mutfağımızda binbir çeşit ot ile sağlıklı yemekler pişirebiliyoruz" dedi. Kovid 19 nedeniyle sağlıklı beslenmenen öneminin bir kez daha gündeme geldiğine dikkat çeken Boneval, Türkiye ile sağlıklı tarifleri paylaşmak istediklerini belirterek Alaçatı ve civar köylerdeki mutfak aşığı herkes kolları sıvayacak. Türkiye'yi online olarak mutfaklarımızda misafir edeceğiz. Toprağın, havanın, suyun en güzel halinin yaşandığı Alaçatı'nın lezzet kültürünü yaşamak isteyen herkesi bekliyoruz. Alaçatı mutfaklarından gelen nefis kokular her yeri saracak" dedi.

"ALAÇATI ENERJİSİ DÜNYAYA YAYILACAK"

Alaçatı Turizm Derneği Başkanı Celal Bayraktaroğlu ise Alaçatı'da eli kaşık tutan herkesi birer dakikalık videolar ile festivale katılmaya davet ettiklerini belirterek "Herkes kendi otunu, tarifini seçsin. Alaçatı lezzetlerini sanal ortamdan insanlarla buluşturalım" dedi. Alaçatı'nın gastronomi zenginliğinin farklı bir yoldan insanlara hatırlatılmış olacağının da altını çizen Bayraktaroğlu "Bu salgını birlik ve beraberlik içerisinde yeneceğiz. Önceliğimiz sağlık. Bu yüzden festivalimize katılacak olanlardan tek istediğimiz evlerinden, tüm sağlık önlemlerini alarak yemek yapmaları" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler

Etiketler: Alaçatı, Yemek Tarifi, Sağlık, Güncel
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Haberler ›› Yemek Tarifi ››'Evde Ot Festivali' Alaçatı mutfaklarında festival yaşanacak - Haberler
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