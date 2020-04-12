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Evde oturdukları arkadaşlarını bıçaklayıp kaçtılar

Evde oturdukları arkadaşlarını bıçaklayıp kaçtılar -Karnından bıçaklandı tedaviyi kabul etmedi Bursa'da evin içerisinde alkol aldığı iddia edilen arkadaşlar arasında kavga çıkınca 1 kişi bıçaklanarak yaralandı.

12.04.2020 11:17 | Son Güncelleme: 12.04.2020 11:18
Evde oturdukları arkadaşlarını bıçaklayıp kaçtılar
-Karnından bıçaklandı tedaviyi kabul etmedi
BURSA - Bursa 'da evin içerisinde alkol aldığı iddia edilen arkadaşlar arasında kavga çıkınca 1 kişi bıçaklanarak yaralandı.
Olay, Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abbas Ç.Şimşek Sokak üzerinde bulunan evinde 2 arkadaşıyla oturdu. Bir süre sonra alkol aldıkları iddia edilen 3 kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönmesiyle, 2 kişi Abbas Ç.'yi karnından bıçaklayıp olay yerinden hızla uzaklaştı. Kanlar içerisinde sokağa çıkan Abbas Ç. sokağa çıkarak bağırıp yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahalede bulunurken,
Abbas Ç. tedaviyi kabul etmeyerek ekiplere zor anlar yaşattı. Bir süre sonra ikna edilen Abbas Ç. ambulansa alınarak Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Abbas Ç.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Evde oturdukları arkadaşlarını bıçaklayıp kaçtılar

Kaynak: İHA

Etiketler: Osmangazi, Bursa, kavga, 3. Sayfa
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