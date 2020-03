Evde oynanacak oyunlar neler? Konuşarak evde oynanacak oyunlar - evde oynanacak oyunlar 2-3-4 kişilik

Telefon ve tabletlerde oynanan zeka ve beceri oyunlarının yanı sıra okulların tatil edildiği dönemlerde anne ve babalarla birlikte birebir oynanacak birçok youn bulunuyor. Tek kişilik oyunlardan daha çok, 2-3-4 kişilik oyunlar neler merak ediliyor? Evde oynanacak sözlü oyunlar hangileri?

EVDE OYNANACAK 2-3-4 KİŞİLİK OYUNLAR

İsim, Şehir, Hayvan ve Bitki

Bir kağıt üzerine enlemesine tablo çizilir. Her oyuncu kendine ait sayfanın üzerine İsim, Şehir, Hayvan, Bitki, Eşya, Ülke, Sanatçı, Not yazılır. Oyuna katılanlardan biri içinden harfleri sayarken durdurulur. Hangi harfte kaldıysa o harfi söyler. Seçilen harf ile başlayan kelimeler 1 dakika içinde bulunmaya çalışılır. Süre uzarsa ilk bitiren "Bitti" dedikten sonra ona kadar sayar. Her cevap için 10 puan verilir. Boş bırakılan yerlere 0 yazılır. O harfle ilgili puan Not kısmına yazılır. Birden fazla kişi aynı cevabı verdiyse o cevap için her birine 5 puan yazılır. Onuncu turda puanlar hesaplanır.

Masa topu

4 kişi ve üzeri için geçerli oyunda ana ekipmanlar pamuk ve masadır. Oyuncular iki gruba ayrılır ve bir masanın etrafında oturur. Her grubun önüne kendi alanlarını belirlemek için çizgi çizilir. Masanın ortasına bir pamuk yumağı konur. Başlama sesiyle beraber oyuncular pamuk yumağını karşı tarafın alanına göndermek için üflerler. Belirlenen alana kadar üflenen her yumak için 1 puan kazanılır. Toplam 5 puan alan takım oyunu kazanır.

Bom

7 yaş ve üzeri çocukların oynayabileceği bu oyun en az iki kişi ile oynanır. Oyuncular halka şeklinde dizilir. Bir kişi "1" diye saymaya başlar, yanındaki oyuncu "2", onun yanındaki "3" şeklinde saymaya devam eder. 5'e gelen oyuncu "Bom" diye bağırır. Oyun kuralı gereği 5 ve 10'un katlarında BOM denir. Örneğin,"1-2-3-4-Bom-6-7-8-9-BOM-11-12-13-14-Bom. "Bom" yerine sayısının kendisini söyleyen oyuncu yanar. Bu oyun dikkat geliştiren bir oyundur.

Sıcak – Soğuk

4 yaş üstü çocukların oynayabileceği bu oyunda gerekli olan tek malzeme saklanabilecek bir nesnedir. Oyunculardan biri nesneyi saklar diğer oyuncu ise bu nesneyi bulmaya çalışırı. Nesneye yakınlığına göre sıcak-soğuk diye oyuncu yönlendirilir.

Evet – Hayır

Oyun 2 kişi ve üzeri sayıda oynanabilir. Oyunculardan biri sunucu diğeri de cevap veren kişi olur. Cevap veren oyuncunun hiçbir soruya "Evet" ya da "Hayır" şeklinde cevap vermemesi gerekir. Örneğin; "okula gidiyor musun?" sorusuna "Evet" derse yanar. "Gidiyorum" demelidir. Karşı oyuncu "Kaç kardeşsiniz? 3 kardeşsiniz değil mi?" gibi şaşırtmalı sorularla karşısındaki oyuncuya "Evet-Hayır" dedirtmeye çalış

Kim, Kiminle, Nerede, Ne yapıyor?

Bir kâğıda enlemesine şunlar yazılır: Kim, Kiminle, Nerede, Ne yapıyor? Kelimeler arasında geniş boşluklar olmalıdır. Sonra kâğıt boylamasına akordiyon gibi katlanır. Her katman açıldığında her bir kelimenin sütunu okunabilir durumda olmalıdır. İlk oyuncu ilk soruyu cevaplar. Verdiği cevap görülmesin diye kâğıdı katlar. Sırayla bütün oyuncular aynı şeyi yapar. Son sorudan sonra sayfa düz hale getirilir ve baştan itibaren verilen cevaplar yüksek sesle okunur. Oyuncular bitirmek isteyene kadar oyun sürer.

Deve – Cüce

4 yaş üstü çocukların oynayabileceği bu oyun için en az 2 kişi gerekmektedir. Bir kişi oyunu yönetir. Yöneten kişi "deve" dediğinde oyuncular ayağa kalkar; "cüce" dediğinde yere çömelir. Söylenenin tersini yapan oyuncu, oyunu kaybeder.

Sesli harf değiştirmece

Bu oyunda günlük hayatımızda kullanılan kelimelerdeki sesli harfler seçilen başka bir sesli harfle söylenmeye çalışılır. Meselâ, oyunculardan birinden haftanın günlerini sadece 'e' sesli harfini kullanarak sayması istenir. Doğru söyleyip söyleyemediği kontrol edilir. Yani oyuncunun Pazartesi kelimesini Pezertese, Salı'yı Sele, Çarşamba'yı Çerşembe gibi söylemesi gerekir. Bu oyunda yılın ayları, sebzeler veya başka kelime grupları kullanılabilir. Oyun sadece iki kişi ile oynanır.

Köylü-Şehirli

Köylü-Şehirli 3 Kişi ile oynanır. Bir Sunucu şehirli ve köylü kadına yaşamları hakkında sorular sorar, köylü ve şehirli kadınların taklidi yapan çocuklar abartılı cevaplar verir. Eğitsel bir oyundur.

Kelime avı

4 yaşın üzerindeki çocukların oynayabileceği bu oyunda herhangi bir nesne gerekmemektedir. Oyun, oyunculardan birisinin bir hece söylemesi ile başlar. Örneğin "Da". Bu hecenin ardından oyuncuya 2 dakika verilir ve oyuncundan "Da" hecesi ile başlayan 5 kelime bulması beklenir. Bulamayan oyuncu, oyunu kaybeder.

Sıçratan Top

En az 4 kişi ile oynanan bu oyunda ipin ucuna bağlı bir top bulunur, bu topu savuracak kişiyi seçmek için oyuncular aralarında tekerleme söyleyerek eleme yaparlar. Ebe seçilir. Ebe oyuncuların ayak altlarına doğru topu sallayarak oyunculardan birini ebelemeye çalışırlar.

Kör ebe

Oyun 2 kişi ve üzeri çocuklarla oynanır. Burada grup içerisinden bir ebe seçilir. Ebenin gözleri herhangi bir şey ile bağlanır. Görmediğinden emin olduktan sonra diğer çocuklar ebenin etrafında, ebelenmeyecek şekilde kaçışırlar. Ebe çocuklardan birine dokunarak 'ebe' dediği takdirde gözler açılır ve sıra ebelenene geçer.

SOS

Bir kağıt üzerene içi karelerden oluşan bir tablo çizilir. Tablonun 4 köşesine de S-O-S harflerini yerleştirdikten sonra ilk başlayacak kişi seçilir. Oyun 2 kişi ve üzeri sayıyla oynanır. Oyuncu sırası belirlendikten sonra sırayla belirtilen harflar SOS olcak şekilde yan yana getirilmeye çalışılır. SOS kelimesini birleştiren her kişi kelimenin üzerini çizer ve oynamaya devam eder. SOS yapamayan da sırasını bekler. Her SOS için, yapanın hanesine bir puan yazlır. Tablonun tamamı dolduktan sonra oyun biter.