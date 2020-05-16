Evde özel düzenekle uyuşturucu yetiştirdi

Evde özel düzenekle uyuşturucu yetiştirdiANTALYA'nın Alanya ilçesinde jandarma, ısıtma ve ışıklandırma sistemi kurularak, kenevir yetiştirildiği tespit edilen eve operasyon düzenledi.

16.05.2020 18:21 | Son Güncelleme: 16.05.2020 18:23
Evde özel düzenekle uyuşturucu yetiştirdi
ANTALYA'nın Alanya ilçesinde jandarma, ısıtma ve ışıklandırma sistemi kurularak, kenevir yetiştirildiği tespit edilen eve operasyon düzenledi. Ekipler evde yaptıkları aramada ekili halde 19 kök kenevir ele geçirirken, olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli adli kontrolle bırakıldı.
Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler Kestel Mahallesi'nde bir evde ısıtma ve ışıklandırma sistemi kurularak, kenevir yetiştirildiği ihbarını aldı. O.K.'ye ait olduğu öğrenilen eve baskın düzenlendi. Baskında evin sahibi O.K. gözaltına alınırken, yapılan aramada kenevir yetiştirmek için damlama, havalandırma, ısıtma ve ışık sistemiyle hazırlanan özel düzenek kurulduğu tespit edildi. Ekili halde 19 kök kenevir, uyuşturucu satışında kullanılan hassas terazi ve düzenek aparatları ele geçirildi.
Gözaltına alınan O.K. karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye getirilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Evde özel düzenekle uyuşturucu yetiştirdi

Kaynak: DHA

Etiketler: Jandarma, Kenevir, Alanya, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Kendisinden 32 yaş küçük sevgilisinden ayrılan Gönül Yazar: Beni Allah korudu Haber
Kendisinden 32 yaş küçük sevgilisinden ayrılan Gönül Yazar: Beni Allah korudu
ABD’li 118 yıllık firma JCPenney, koronavirüs nedeniyle iflas erteleme başvurusunda bulundu Haber
ABD'li 118 yıllık firma JCPenney, koronavirüs nedeniyle iflas erteleme başvurusunda bulundu
Son Dakika: Kültür ve Turizm Bakanı: Türkiye’de 28 Mayıs gibi iç turizm hareketiyle turizm başlar Haber
Son Dakika: Kültür ve Turizm Bakanı: Türkiye'de 28 Mayıs gibi iç turizm hareketiyle turizm başlar
Torununu kanserden korumak için örgü oyuncaklar yapmaya başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor Haber
Torununu kanserden korumak için örgü oyuncaklar yapmaya başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor
Arka Sokaklar’ın 553. bölüm fragmanı yayınlandı! Koronavirüse yakalanan Hüsnü Çoban’ın durumu ağırlaşıyor Haber
Arka Sokaklar'ın 553. bölüm fragmanı yayınlandı! Koronavirüse yakalanan Hüsnü Çoban'ın durumu ağırlaşıyor
Dükkanları açmak hata mıydı? Uşak’ta 26 berberin korona testi pozitif çıktı Haber
Dükkanları açmak hata mıydı? Uşak'ta 26 berberin korona testi pozitif çıktı
CSKA Moskova’nın doktoru Abzhelilov, koronavirüsten dolayı hayatını kaybetti Haber
CSKA Moskova'nın doktoru Abzhelilov, koronavirüsten dolayı hayatını kaybetti
Filip Novak: Lig bitirilip şampiyon ilan edilmemiz güzel olur Haber
Filip Novak: Lig bitirilip şampiyon ilan edilmemiz güzel olur
Haberler››Güncel››Evde özel düzenekle uyuşturucu yetiştirdi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

19:16: Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, canlı yayında soruları yanıtladı Açıklaması - Haber 19:12: Adana'da boşanmak istediği eşi tarafından bıçaklandığı iddia edilen kadın ağır yaralandı - Haber 19:12: Prof. Dr. Kutluk Özgüven'in İstanbul Aydın Üniversitesi ile ilişiği kesildi - Haber 19:09: Tansiyon yükseldi, Seçer'e borçlanma yetkisi verilmedi - Haber 19:08: Muş'ta serinlemek için suya giren genç kayboldu - Haber 17:42: Boğaziçi Üniversitesi'nden Prof. Dr. Nesrin Özören: Korona aşısında yakında hayvan deneylerine başlıyoruz - Haber 17:30: Kırklareli Valisi Bilgin: İlde koronadan ölen 28 hastanın 10'unda D vitamini eksikliği var - Haber 15:27: ABD'li 118 yıllık firma JCPenney, koronavirüs nedeniyle iflas erteleme başvurusunda bulundu - Ekonomi 15:22: Dükkanları açmak hata mıydı? Uşak'ta 26 berberin korona testi pozitif çıktı - Haber