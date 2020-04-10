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Evde saç kesimi nasıl yapılır? Ünlü erkek berberi Şükrü Dudu, uygulamalı anlattı

İstanbul'un ünlü erkek berberlerinden Şükrü Dudu, evde saç kesiminin püf noktalarını canlı yayında uygulamalı olarak anlattı.

10.04.2020 09:42 | Son Güncelleme: 10.04.2020 09:52

İçişleri Bakanlığı 21 Mart'da bir genelge yayınlayarak, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin geçici olarak kapatılmasına karar verdi.

UYGULAMALI OLARAK ANLATTI

Üç haftadır saçına berber makası değmeyen erkekler dertli, İstanbul 'un ünlü erkek berberlerinden Şükrü Dudu, evde saç kesimiyle ilgili tüyolar verdi. Dudu, canlı yayında uygulamalı olarak anlattı.

Evde saç kesimi nasıl yapılır? Ünlü erkek berberi Şükrü Dudu, uygulamalı anlattı
Etiketler: İçişleri Bakanlığı, İstanbul, 21 Mart, Yaşam, Güncel
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