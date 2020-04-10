Evde saç kesimi nasıl yapılır? Ünlü erkek berberi Şükrü Dudu, uygulamalı anlattı

İçişleri Bakanlığı 21 Mart'da bir genelge yayınlayarak, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin geçici olarak kapatılmasına karar verdi.

UYGULAMALI OLARAK ANLATTI

Üç haftadır saçına berber makası değmeyen erkekler dertli, İstanbul 'un ünlü erkek berberlerinden Şükrü Dudu, evde saç kesimiyle ilgili tüyolar verdi. Dudu, canlı yayında uygulamalı olarak anlattı.