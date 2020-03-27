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Evde Sağlık Hizmetinde yüzde 80'lik artış

Antalya Büyükşehir Belediyesi korona virüs salgınında evde bakıma ihtiyaç duyan hasta ve engellilere sağlık hizmeti verirken, doktora gitmesi gereken hastalara da ambulansla hastaneye ulaşım hizmeti sunuyor.

27.03.2020 11:49 | Son Güncelleme: 27.03.2020 11:52
Evde Sağlık Hizmetinde yüzde 80'lik artış
Antalya Büyükşehir Belediyesi korona virüs salgınında evde bakıma ihtiyaç duyan hasta ve engellilere sağlık hizmeti verirken, doktora gitmesi gereken hastalara da ambulansla hastaneye ulaşım hizmeti sunuyor.

Büyükşehir Belediyesi küresel salgın korona virüse karşı tüm birimleriyle çalışmalarına devam ediyor. İçişleri Bakanlığı tarafından 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkmalarına kısıtlama getirilmesiyle Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Evde Sağlık Hizmetine başvurularda yoğunluk yaşanıyor. Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Evde Sağlık Hizmeti daha önce binlerce hastaya ulaşarak verdiği evde bakım ve hasta nakil hizmetini salgın süresince de kesintisiz vermeye devam ediyor. İçişleri Bakanlığı tarafından 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkmalarına kısıtlama getirilmesiyle Antalya Büyükşehir Belediyesi Evde Sağlık Hizmetine başvuru sayısında da yüzde 80 artış yaşandı. 11 bin 753 kayıtlı, 4 bin 598 aktif hastaya hizmet veren Evde Sağlık Hizmetinden, son iki haftada 150 kişi hizmet aldı. Yetkililer, başvurulara en kısa sürede ulaşma konusunda gayret gösterdiklerini ifade etti.

Enfeksiyona karşı özel ekipmanlar

Doktor ve hemşirelerin özenle gerçekleştirdiği evde bakım hizmeti kapsamında tıbbi malzeme desteği sağlama, kan alma, hastalara tansiyon, şeker takibi, enjeksiyon, pansuman gibi hizmetler veriliyor. Evde gerçekleşen ziyaretler kapsamında hem hastaların hem de personelin enfeksiyon riskine karşı korunmaları konusunda da sıkı önlemler alınıyor. Kişisel koruyucu ekipmanlarını giyen görevliler hasta ziyaretlerini bu şekilde gerçekleştiriyor.

Vatandaşlara mecbur olmadıkça evlerinden çıkmamaları çağrısında bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Yaşlılarımız başta olmak üzere tüm hemşerilerimizin gönülleri rahat olsun, Büyükşehir Belediyesi tüm ekipleriyle sahada aktif olarak çalışıyor. Başta temizlik ekiplerimiz olmak üzere, evde sağlık, sosyal hizmetler, zabıta ekiplerimizle görevimizin başındayız. Yeter ki siz evlerinizde kalın" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Antalya Büyükşehir Belediyesi, İçişleri Bakanlığı, Güncel

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