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Evde sağlık hizmetinden 4 bin 73 kişi yararlandı

Çankaya Belediyesinin Evde Bakım Hizmetleri arasında yer alan Evde Sağlık Birimi, pansuman, enjeksiyon, tansiyon ölçümü, şeker ölçümü, kan tetkiki için kan örneği alma gibi birinci basamak sağlık hizmetlerini 2019 yılında 4 bin 73 kişiye verdi.

04.01.2020 10:54 | Son Güncelleme: 04.01.2020 10:59 Evde sağlık hizmetinden 4 bin 73 kişi yararlandı
Belediyesinin Evde Bakım Hizmetleri arasında yer alan Evde Sağlık Birimi, pansuman, enjeksiyon, tansiyon ölçümü, şeker ölçümü, kan tetkiki için kan örneği alma gibi birinci basamak sağlık hizmetlerini 2019 yılında 4 bin 73 kişiye verdi.

Çankaya Belediyesinin evde bakım hizmetleri kapsamında yürüttüğü Evde Sağlık Hizmetinden geride bıraktığımız yılda da binlerce vatandaş yararlandı. Evde Sağlık Hizmetini ücretsiz olarak veren Belediye, 2019 yılında 4 bin 73 vatandaşın evine kadar sağlık hizmeti götürdü. Pansuman, enjeksiyon, tansiyon ölçümü, şeker ölçümü, kan tetkiki için kan örneği alma gibi birinci basamak sağlık hizmetleri sağlayan Belediye, ambulansla nakil hizmeti de veriyor. Sağlık ekiplerinin ziyaretinde fiziksel farklı şikayetleri konusunda da destek alan vatandaşlar, ilgili duruma göre tam teşekküllü hastanelere yönlendiriliyor.

Yaz-kış hafta içi mesai saatleri içerinde hizmet veren Belediye sağlık ekipleri, 2 bin 351 hastaya nakil hizmeti, 74 hastaya da şikayetlerini değerlendirerek tam teşekküllü sağlık kuruluşlarına yönlendirmede bulundu.

Çankaya Belediyesinin Evde Sağlık hizmetlerinden yararlanmak isteyen Çankayalılar, telefonla ya da bizzat başvuruda bulunarak bu hizmetleri alabiliyorlar. Vatandaşlar, Merkezin 0850 455 02 65 numaralı telefonunu arayarak başvuruda bulunarak, program dahilinde hizmet alabiliyor.Evde Sağlık Hizmetinden yararlanmak için başvuru hattı: 0850 455 02 65 - ANKARA

Çankaya, Güncel

Kaynak: İHA

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