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'Evde Sağlık Hizmetleri' ile daha güvendeler

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde 'Evde Sağlık Hizmetleri' kapsamında özellikle 65 yaş üstü vatandaşların tedavileri titizlikle aralıksız sürüyor.

31.03.2020 11:11 | Son Güncelleme: 31.03.2020 11:11
'Evde Sağlık Hizmetleri' ile daha güvendeler
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde 'Evde Sağlık Hizmetleri' kapsamında özellikle 65 yaş üstü vatandaşların tedavileri titizlikle aralıksız sürüyor.

Emirdağ Devlet Hastanesine bağlı ekipler, 'Evde Sağlık Hizmetleri' kapsamında vatandaşların sağlıklarını koruması için çalışmalarını sürdürüyor. Korona virüsü (Covıd-19) nedeniyle evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar, yapılan çalışmalarla sağlıklarına kavuşuyor. Ekipler tarafından sağlık kontrolleri yapılan vatandaşların tedavileri de evde sürdürülüyor. İlçede, Korona virüsü (Covıd-19) önlemleri kapsamında yapılan çalışma ile hem tehlikenin önüne geçiliyor, hem de yaşlı vatandaşların dışarıya çıkması engelleniyor. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Etiketler: Emirdağ, Afyon, Yaşam
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