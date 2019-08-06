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Evde Sağlık Hizmetleri Teknik Çalışma Grup Toplantısı yapıldı

Bilecik Sağlık İl Müdürlüğü tarafından Evde Sağlık Hizmetleri Bilecik Merkez İlçe Teknik Çalışma Grup Toplantısı yapıldı.

06.08.2019 12:03 Evde Sağlık Hizmetleri Teknik Çalışma Grup Toplantısı yapıldı
Bilecik Sağlık İl Müdürlüğü tarafından Evde Sağlık Hizmetleri Bilecik Merkez İlçe Teknik Çalışma Grup Toplantısı yapıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıya, Bilecik Vali Yardımcısı Rahmi Köse, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Serkan Kadir Keskin ve sağlık personelleri katıldı.

Toplantıda, evde sağlık hizmetleri kapsamında hizmet alan ve hizmet alamayan yaşlı ve kendini ikame edemeyen kişilerin ve verilen- verilebilecek olan hizmetlerin belirlenmesi için gerekli çalışmaların başlatılması gibi konular üzerinde görüşülüp, katılımcıların görüş ve önerileri alındı. - BİLECİK

İl Sağlık Müdürlüğü, Bilecik Merkez, Rahmi Köse, Bilecik, Yaşam

Kaynak: İHA

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