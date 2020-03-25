Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Evde sağlıkla kalın - Haberler

Evde sağlıkla kalın

İnegöl Belediyesi, evde kal çağrılarının yapıldığı günlerde vatandaşların evlerinde yapabilecekleri egzersizlere ilişkin bir video çekti.

25.03.2020 14:02 | Son Güncelleme: 25.03.2020 14:03
Evde sağlıkla kalın

Koronavirüs tedbirleri kapsamında pek çok işyeri de bir süre kapatma kararı aldı. Vatandaşlara sürekli evde kalın çağrıları yapılırken, virüsten korunmak için evlerinden çıkmayan vatandaşların sağlıklı şekilde evlerinde yaşamlarını sürdürebilmesi de önem arz ediyor.

Bu kapsamda İnegöl Belediyesi, Belediyespor bünyesinde bulunan antrenörlerin hazırladığı egzersizlerin bulunduğu bir video çalışmasına imza attı. Farklı egzersiz hareketlerinin yer aldığı videoda, evlerinde bulunan vatandaşların günlük olarak yapabilecekleri egzersizler bilgilendirme yazılarıyla birlikte sunuldu. İnegöl Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından paylaşılan egzersiz videosuna kısa sürede büyük ilgi gösterildi. İlçe halkı, teşekkür mesajları göndermeyi de ihmal etmedi.

Kaynak: Bültenler

Etiketler : İnegöl Belediyesi, Koronavirüs, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

32 bin sağlık personeli alımı için başvuru tarihleri belli oldu Haberler
32 bin sağlık personeli alımı için başvuru tarihleri belli oldu
TBMM’nin 100. yıl etkinlikleri koronavirüs salgını nedeniyle iptal edildi Haberler
TBMM'nin 100. yıl etkinlikleri koronavirüs salgını nedeniyle iptal edildi
Ücretsiz izin verilen işçi, işsizlik maaşı alabilir mi? Merak edilen soru yanıt buldu Haberler
Ücretsiz izin verilen işçi, işsizlik maaşı alabilir mi? Merak edilen soru yanıt buldu
’Ciğerlerimde cam varmış gibi hissediyorum’ diyen kadın, virüsü yendi! İşte ilk sözleri Haberler
"Ciğerlerimde cam varmış gibi hissediyorum" diyen kadın, virüsü yendi! İşte ilk sözleri
Bu görüntü sonrası belediye harekete geçti! Balık tutmak yasaklandı Haberler
Bu görüntü sonrası belediye harekete geçti! Balık tutmak yasaklandı
Tepki çeken görüntü için bakın kendini nasıl savundu Haberler
Tepki çeken görüntü için bakın kendini nasıl savundu
Sebze ve meyve fiyatlarıyla ilgili kritik karar yarın çıkacak Haberler
Sebze ve meyve fiyatlarıyla ilgili kritik karar yarın çıkacak
İtalya’dan sonra bir Avrupa ülkesi daha salgına esir! Bir günde 738 kişi öldü Haberler
İtalya'dan sonra bir Avrupa ülkesi daha salgına esir! Bir günde 738 kişi öldü

Son Dakika Güncel Haberleri

15:04: Dünya Saati: 'Dünya Dayanışma Saati' - Haber 15:03: Gezmek için evden çıkan Ahmet, 6 gündür kayıp - Haber 15:03: Bakan Çavuşoğlu: Yurt dışında 32 vatandaşımız koronavirüsten öldü - Haber 15:02: Afganistan'da Kovid-19 vaka sayısı 80'e yükseldi - Haber 15:02: Cami ve kurum duvarına yazılan yazıları polis sildi - Haber 14:51: TBMM'nin 100. yıl etkinlikleri koronavirüs salgını nedeniyle iptal edildi - Haber 14:27: Son Dakika: İstanbul'da, Üsküdar Belediyesi kendi sınırları içinde balık tutmayı yasakladı - Haber 13:36: TikTok'da iç çamaşırlı dansı videosu paylaşan Şeyma Subaşı, tepkilerin üzerine hesabını kapattı - Magazin 12:51: Tüm Türkiye'nin üzüldüğü İhsan Amca ilk kez konuştu: Şikayetçi değilim - Haber 12:37: Koronavirüs yüzeylerde ne kadar canlı kalabiliyor? Yeni araştırma, doğru bilinen her şeyi çürüttü - Haber 12:10: Son dakika: Bakan Soylu'dan "Sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı?" sorusuna yanıt - Haber 10:19: Gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamayan doktor: Lütfen evde kalın - Haberler