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Evde Selfie Çekmeyenlere Polis Gönderecekler!

Polonya hükümeti COVID-19 odaklı olarak karantinaya alınanların sadık olduklarını kanıtlamak üzere vatandaşların belli aralıklarla selfie çekmelerini gerektiren bir uygulama yayınladı.

24.03.2020 10:34 | Son Güncelleme: 24.03.2020 10:34
Evde Selfie Çekmeyenlere Polis Gönderecekler!
Polonya hükümeti COVID-19 odaklı olarak karantinaya alınanların sadık olduklarını kanıtlamak üzere vatandaşların belli aralıklarla selfie çekmelerini gerektiren bir uygulama yayınladı.

Koronavirüs hastalarının karantinada kaldıklarını kanıtlamak için selfie atmalarını ve hükümetle paylaşmalarını gerektiren yeni bir uygulama başlatıldı. "Home Quarantine" adı verilen uygulamada karantina altındaki kullanıcılar selfie isteğine 20 dakika içinde yanıt vermezse polis uyarısına maruz kalıyor.

Selfie Çekmezsen Polis Kapına Gelebilir

Uygulamayı indiren kullanıcılar uygulamayla bir selfie kaydediyor ve ardından bulundukları eyaletin sorumlu kişilerinden düzenli aralıklarla selfie isteği alıyorlar. Eğer gönderilen bu isteğe uymazlarsa da polis tarafından kontrol ediliyorlar.

Polonya Dijital Bakanlığı sözcüsü verdiği demeçte, "Karantinadaki kişilerin bir seçeneği var: ya polisten beklenmedik ziyaretler alacaklar ya da bu uygulamayı indirecekler" ifadelerini kullandı.

Uygulamanın Amacı İnsanları Cezalandırmak Değil

Gazeteci Jakub Krupa, karantina altında olan hastalar için hesapların otomatik olarak oluşturulduğunu yazdı. Ayrıca uygulamanın yalnızca "sosyal hizmetlerle bağlantı kurmaya veya acil malzeme için kullanıldığını" söyleyerek karantinaya son veren insanları cezalandırma amacının olmadığını aktardı.
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Kaynak: Tamindir

Etiketler : Karantina, Polonya, Polis, Teknoloji

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