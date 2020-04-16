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Evde sıkılan ablası için koruyucu tulumla açık hava konseri verdi

Evde sıkılan ablası için koruyucu tulumla açık hava konseri verdi Sokak ortasına park ettiği arabasından açtığı son ses müzik eşliğinde dans edip oynadı Koruyucu kıyafetlerini giyip dans eden genç kadına, balkondan evlerine kapanan vatandaşlar da alkışlarla destek verdi Antalya'da genç bir...

16.04.2020 14:08 | Son Güncelleme: 16.04.2020 14:10
Evde sıkılan ablası için koruyucu tulumla açık hava konseri verdi
Sokak ortasına park ettiği arabasından açtığı son ses müzik eşliğinde dans edip oynadı
Koruyucu kıyafetlerini giyip dans eden genç kadına, balkondan evlerine kapanan vatandaşlar da alkışlarla destek verdi
ANTALYA - Antalya 'da genç bir kadın, evde sıkılan ablasını eğlendirmek için park ettiği arabasından açtığı son ses müzik eşliğinde sokak ortasında oynadı. Koruyucu kıyafetlerini giyip dans eden genç kadına, balkondan evlerine kapanan vatandaşlar da alkışlarla destek verdi.
Korona virüs nedeniyle Antalyalılar evlerine kapanmışken, kentin çeşitli bölgelerinden eğlenceli ve farklı videolar sosyal medyada paylaşılıyor. Dün akşam Muratpaşa ilçesi Konuksever mahallesindeki bir görüntü ise görenlerin yüzünü güldürdü. 'Antalya Hakkında' adlı sosyal medya sayfasında paylaşılan ve binlerce paylaşım ile beğeni alan videoda, genç bir kadın evde sıkılan ablasını eğlendirmek için kendi evinden çıkıp mahalleye geldi. Sokağa park ettiği arabasından son ses hareketli müzikler açan genç kadın, giydiği koruyucu kıyafetle dans etmeye başladı. Kıvrak danslarıyla sokak ortasında adeta açık hava konseri veren kadına, ablasının yanı sıra balkondan diğer vatandaşlar da alkışlarla " Helal sana her akşam bekleriz" diyerek destek verdi.
Genç kadının korona virüs için yapılan şarkı eşliğinde oynadığı anlarsa sosyal medyayı salladı. Evde sıkılan ablası için koruyucu tulumla açık hava konseri verdi

Kaynak: İHA

Etiketler: Antalya, Genç, Genel
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