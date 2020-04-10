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Evde sıkılan çocuklara belediye ekiplerinden "masal" desteği

Antalya Korkuteli Belediyesince kurulan Cumhureli Acil Çağrı Merkezi'ndeki görevlilerce, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında geçici olarak sokağa çıkması yasaklanan çocuklara talep doğrultusunda telefonda masal okuma hizmeti veriliyor.

10.04.2020 11:08 | Son Güncelleme: 10.04.2020 11:08
Evde sıkılan çocuklara belediye ekiplerinden
SEZEN GÜRBÜZ - Antalya Korkuteli Belediyesince kurulan Cumhureli Acil Çağrı Merkezi'ndeki görevlilerce, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında geçici olarak sokağa çıkması yasaklanan çocuklara talep doğrultusunda telefonda masal okuma hizmeti veriliyor.
İçişleri Bakanlığının genelgesi sonrasında evlerinden çıkmaması istenen 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlıkları bulunan vatandaşlar, evlerindeki ihtiyaçları için Korkuteli Belediyesi Cumhureli Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istiyor. Merkezdeki görevliler, vatandaşların taleplerine yanıt veriyor.
Bunun yanı sıra geçici olarak sokağa çıkması yasaklanan çocuklara da merkezdeki görevlilerce hizmet veriliyor. Gelen talep doğrultusunda telefonda masal okunarak çocukların eğlenceli vakit geçirmesi sağlanıyor.
Çocuklar telefonu kapatmak istemiyor
Korkuteli Belediyesi Cumhureli Hizmet Birimi Koordinatörü Hicran Çakır, AA muhabirine, evden çıkmayarak tedbirlere uyanların telefonla kendilerini ulaştığını, ihtiyaçlarının adreslerine teslim edildiğini söyledi.
Aldıkları tüm çağrılara yetişmeye çalıştıklarını belirten Çakır, evde çocukları sıkılan ebeveynlerden yoğun talep geldiğini dile getirdi.
Çakır, uygulamaya geçirilen masal hizmetinin sadece çocukları değil, aileleri de çok memnun ettiğini belirterek şöyle konuştu:
"Aileler ilk olarak çocukları için masal taleplerinin olduğunu merkezimize iletiyor. Ardından ilgili arkadaşımız, masal incelemesini yapıp telefondaki çocuğumuza en az 15 dakika boyunca istediği masalı okuyor. Çocuğun hangi tarz masallara ilgisi olduğunu ailelerden öğrenip, uygun zaman belirliyoruz. Onların istediği saat ve masalın içeriği çok önemli. Burada önemli olan çocuğun mutluluğu. Bazen çocuklarla muhabbet ediliyor. Sıkılan çocuklarımızın sevinçlerine ortak olurken, ailelerin de bir nebze yükünü hafifletiyoruz. Günde yaklaşık 10 çocuğa bu hizmeti veriyoruz. Zaman zaman çocuklar telefonu kapatmak istemiyor, daha fazla masal talep ediyor. Onları ikna etmek de hiç kolay olmuyor. Hemen gün içerisinde tekrar talep formu alıp, ertesi gün belirlenen saatte tekrar arayarak sevinçlerine katkı sunuyoruz."
Toplum olarak dayanışma içinde bugünlerin de atlatılacağına inandıklarını vurgulayan Çakır, her zaman ihtiyacı olanların yanında olmaya çalışacaklarını kaydetti.

Kaynak: AA

Etiketler: Korkuteli, Antalya, Güncel
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