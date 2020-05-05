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Evde sıkılınca kendilerine 'Deniztepesi Survivor' parkuru kurup, yarıştılar

Evde sıkılınca kendilerine 'Deniztepesi Survivor' parkuru kurup, yarıştılarAntalya'nın Serik ilçesinde Kemal Demir (30), evde sıkılan kuzenleriyle sebze kasaları, araç lastikleri ve çiçek saksılarından Survivor oyun platformu kurdu.

05.05.2020 12:02 | Son Güncelleme: 05.05.2020 12:14
Evde sıkılınca kendilerine 'Deniztepesi Survivor' parkuru kurup, yarıştılar
Antalya'nın Serik ilçesinde Kemal Demir (30), evde sıkılan kuzenleriyle sebze kasaları, araç lastikleri ve çiçek saksılarından Survivor oyun platformu kurdu. Kuzenlerin mücadele ettiği yarışmada, bir kişi de Acun Ilıcalı rolüyle sunucu olarak yarışmayı anlattı.
Serik'te oturan Kemal Demir, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evden çıkamayan ve sıkılan kuzenleri için, Acun Ilıcalı'nın Dominik Cumhuriyeti'nde düzenlediği Survivor yarışmasından ilham alarak parkur hazırlamaya karar verdi. Evde sıkılan gençlere de örnek olmak isteyen Kemal Demir, kuzenlerinin yardımıyla sebze kasaları, araç lastikleri ve çiçek saksılarıyla Survivor oyun platformu oluşturdu. Hazırlanan platforma 'Deniztepesi Survivor' adını veren Kemal Demir ve kuzenleri platformda yarışarak eğlendi. 6 çocuk platformda yarışırken, içlerinden biri de programda olduğu gibi Acun Ilıcalı'yı canlandırdı.
'Ünlüler' ve 'Gönüllüler' olarak iki gruba ayrılan 6 çocuk, heyecanlı ve çekişmeli oyunlar oynadı. Dokunulmazlık oyunu oynayan çocuklardan yarışmayı 6-5'lik skorla Gönüllüler kazandı. Yarışmaların sonunda çocuklar 'Hayat eve sığar, evde kal Türkiye' mesajı da verdi.
Kemal Demir, "Dünyamızda yayılan koronavirüs nedeniyle çocuklarımız dışarı çıkamadığı için böyle bir fikir düşündüm. Uzun zamandır kimseyi göremiyorlar. Hem eğitim amaçlı hem de çocukları eğlendirmek için böyle bir etkinlik düzenledik. İnşallah herkes çocuklar için böyle bir etkinlik yapabilir. Canları sıkılmaz. Bizler ve gençler Suvivor'ın fanatik izleyicisiyiz. Devamlı izleriz, kaçırmayız. 'Biz niye kendimiz böyle bir yarışma yapmayalım' dedik ve böyle bir parkur oluşturduk. Acun Ilıcalı inşallah bizleri izler ve görür biz kendisini çok seviyoruz. Buradan da Dominik'teki yarışmacılara başarılar dileriz. Acun Ilıcalı'nın gençler için de böyle bir Survivor yarışması düzenlemesini isteriz. Özellikle bu kırsal kesimdeki gençler için" dedi.
Yarışmada Acun Ilıcalı gibi sunuculuk yapan Kemal Devrim Demir (16), "Dominik'teki gibi olmuyor. Çok daha farklı bir duygu. Ama onun tattığı duyguyu tatmaya çalışıyoruz. Acun abiyi de çok seviyoruz" diye konuştu. Evde sıkılınca kendilerine ’Deniztepesi Survivor’ parkuru kurup, yarıştılar

Kaynak: DHA

Etiketler: Kemal Demir, serik, Güncel, Haber

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