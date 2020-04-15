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Evde sıkılınca muhabbet kuşu istedi

SİVAS'ın İmranlı ilçesinde, koronavirüs nedeniyle sokağa çıkamayan Dursun Arslan'ın (73) muhabbet kuşu isteğini Vefa Sosyal Destek Grubu yerine getirdi.

15.04.2020 11:47 | Son Güncelleme: 15.04.2020 11:47
Evde sıkılınca muhabbet kuşu istedi

SİVAS'ın İmranlı ilçesinde, koronavirüs nedeniyle sokağa çıkamayan Dursun Arslan'ın (73) muhabbet kuşu isteğini Vefa Sosyal Destek Grubu yerine getirdi.

İmranlı ilçe merkezindeki Kızılırmak Mahallesi'nde yalnız yaşayan ve yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan Dursun Arslan, Vefa Sosyal Destek İletişim Hattı'nı aradı. Evde yalnızlıktan canının sıkıldığını belirten Arslan, muhabbet kuşu istediğini söyledi. Bunun üzerine İmranlı Kaymakamı Hasan Meşeli, Arslan'ın isteğinin yerine getirilmesi talimatını verdi. Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerinden Fatih Yüce ve Vedat Kartal, Sivas 'tan aldıkları muhabbet kuşunu Arslan'a teslim etti. Muhabbet kuşu nedeniyle ekiplere teşekkür eden Arslan, çok mutlu olduğunu söyledi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Vefa Sosyal Destek Grubu, İmranlı, Sivas, Güncel
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