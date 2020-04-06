Evde spor yaparken dikkat edilmesi gerekenler

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle evde spor yapanlara doğru ev sporu konusunda tavsiyelerde bulunan Boyner 'in Aktif Spor, Jeans ve Genç Giyim Grubu Direktörü Semih Sertan, yoğun ve yıpratıcı değil, hafif ve sık aralıklarla egzersiz yapmak gerektiğini söyledi.

Doğru ekipman ve yöntemle evde düzenli bir şekilde yapılacak olan sporun faydalı olduğunu dile getiren Boyner'in Aktif Spor, Jeans ve Genç Giyim Grubu Direktörü Semih Sertan, egzersiz düzeni ne olursa olsun, doğru beslenmenin önemine vurgu yaptı. Sertan, "Öğün düzenimizi ve tüketeceğimiz besinleri doğru seçerken, vücudumuza gerektiği oranda sıvı almayı unutmamalıyız. Zaten bu konuya, yalnızca spor yapanların değil, bağışıklık sistemini güçlü tutmak adına herkesin dikkat etmesi gerekiyor" dedi.

"HAFİF VE SIK ARALIKLARLA EGZERSİZ YAPIN"

Evde spor yaparken yoğun bir programdan kaçınılması gerektiğini belirten Sertan, sözlerine şöyle devam ediyor:

"Bu dönemde evde hareketsiz kalma oranımız büyük oranda artacağından herkesin kendi yaş ve kilosuna uygun spor programları belirlemesi önem taşıyor. Gün içinde birkaç kere uygulanan yıpratıcı ve yorucu egzersizler yerine, gün içinde 3-4 kere 10-15 dakikalık basit ama etkili egzersiz hareketlerini uygulamak daha doğru olacaktır. Bu programı hazırlarken dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta ise, yemek saatlerinin hemen önüne veya sonrasına bir egzersiz planı koymadan, araya mutlaka en az 1'er saatlik boşluk eklenmesidir."

METABOLİZMAYI HIZLANDIRMANIN YOLLARI

Evde yapılan sporun terleme ya da hızlı kalori yakma amaçlı olmadığını belirten Semih Sertan, "Esneme-germe; kol, bacak, bel ve boyun bölgeleri odaklı yapılacak ısınma hareketleri bile, saat başı yapıldığında vücudun bazal metabolizmasını hızlandırır ve yoğun egzersizlerle aynı görevi görür. Özellikle evde bilgisayar başında çalışanlar, saat başı alarm kurarak kendilerine egzersiz yapmaları gerektiğini hatırlatabilirler" diye konuştu.

DOĞRU KIYAFET VE EKİPMAN SEÇMEK ÖNEMLİ

Evde yapılan spordan verim alabilmenin yolunun doğru kıyafet seçiminden geçtiğini aktaran Sertan, "Hem sağlığı korumak hem de motivasyon ve dayanıklılığı artırmak adına, spor malzemelerini seçerken dikkat edilmesi gereken pek çok detay bulunuyor. Sportif aktivite sırasında terleme olasılığına karşın çabuk kuruyan ve nefes aldıran kumaşları tercih etmek gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"KIYAFETLER NE ÇOK BOL NE DE ÇOK DAR OLMALI"

Antrenmanda aşırı bol kıyafetler tercih edilmemesi uyarısında bulunan Sertan, "Bol kıyafetler rahat hareket etmeye engel olarak, spor yaparken ayaklara ya da başka yerlere takılma riski taşıyacağından performansı negatif etkileyebilir. Bununla birlikte çok dar kıyafetler de tercih edilmemelidir. Bu sebeple spor kıyafetlerini seçerken içinde rahatlıkla hareket edilebilecek esneklikte olmasına dikkat edilmelidir. Ayrıca vücudu doğru şekilde saran, nefes alan ve teri emen iç çamaşırları da en az kıyafetler kadar önem taşıyor" dedi.

Semih Sertan'ın gün içinde belirli aralıklarla yapılmasını önerdiği ortalama 10-15 dakikalık egzersiz planı ise şu şekilde;

Isınma:

Olduğu yerde önce küçük, sonra yüksek adımlarla koşu

Kol ve bacak gererek esneme

Bacak kasları için:

10x3 tekrar squat (Kolları öne uzatarak çömelip kalkma)

Göğüs kasları için:

15x3 tekrar şınav

Karın kasları için:

15 x 3 tekrar mekik

Kaynak: DHA