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Evde tartıştığı karısını bacağından vurdu

İstanbul Maltepe'de evde tartıştığı karısını bacağından tabancayla vuran adam, ardından kaçtı. Kaçan kocayı yakalama çalışmaları sürüyor.

24.03.2020 08:54 | Son Güncelleme: 24.03.2020 09:08

Maltepe 'de bir şahıs, evde tartıştığı karısını bacağından tabancayla vurarak yaraladı. Eşini vurduktan sonra kaçan şahsı yakalama çalışmaları devam ediyor.

Zümrütevler Mahallesi Yonca Karaca Caddesinde bulunan bir sitede saat 07.30'da sıralarında B.Ç. isimli şahıs ile eşi H.Ç. henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı.Çıkan tartışmada B.Ç. evde bulunan silahla eşini ayağından vurdu. Silah seslerini duyan komşular yardıma koştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi.

HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin çevredeki hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan kadının hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi. Eşini vurduktan sonra kaçan şahsı yakalama çalışmaları devam ediyor. Polis ekipleri olay ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

"SİLAH SESLERİNE UYANDIK"

Olayın gören görgü tanığı, "Sabah saatlerinde silah seslerine uyandık. Zemin katta bulunan kiracı hanımını ayağından vurmuş. Neden olduğunu bilmiyoruz. Kendilerini fazla tanımıyoruz" diye konuştu.

Evde tartıştığı karısını bacağından vurdu

Kaynak: İHA

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İstanbul Maltepe'de evde tartıştığı karısını bacağından vurdu
Etiketler : Maltepe, Polis, 3. Sayfa, Güncel

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Yorumlar (2)
A:Ülkemizin geldiği son nokta. NOKTA
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ADALET:Doğru söze nehacet.
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