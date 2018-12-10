Dışarıda yediğiniz tavuk döneri unutturacak mükemmel lezzete sahip tavuk döner tarifi paylaşıyoruz. Evde tavuk döner yapmak hiç bu kadar kolay olmamıştı! Tavuk döner için malzemeler oldukça basit. Tavuk döneri evinizde yaparak daha sağlıklı bir hale getirebilir ve sevdiklerinize ikram edebilirsiniz. Özellike tavuk döner, çocuklar için harika bir seçenek olacaktır. Peki, evde tavuk döner nasıl yapılır? En lezzetli tavuk döner yapmak için malzemeleri sizinle paylaştık. İşte tavuk döner tarifi...Malzemeler:-600 gram fileto tavuk göğsü-1 adet küçük boy kuru soğan-3 yemek kaşığı zeytinyağı-1/2 tatlı kaşığı biber salçası-1 yemek kaşığı yoğurt-1/2 çay kaşığı tuz-1/2 çay kaşığı karabiber-1/4 çay kaşığı kimyon-1/4 çay kaşığı kişniş (dilerseniz)-1 çay kaşığı kekik-1 çay kaşığı hardal (dilerseniz)Nasıl yapılır?-Kemik ve deri kısımlarından arındırılmış fileto tavuk göğüslerini keskin bir bıçak yardımıyla ince ince dilimleyin.-Kabuklarını soyduğunuz kuru soğanı rendeledikten sonra suyunu sıkıp derin bir kaba aktarın.-Soğan suyunu; zeytinyağı, biber salçası, yoğurt, tuz, karabiber, kimyon, kişniş, kekik ve hardalla karıştırdıktan sonra fileto tavuk göğüslerini karışıma bulayın.-Streç filmi geniş bir kat halinde mutfak tezgahı üzerine açın. Fileto tavuk göğüslerini üst üste gelecek şekilde kat kat dizin.-Streç filmi kenar kısımlarından kapatıp tavuk döneri rulo şeklinde sarın. Hava almayacak şekilde kapadığınız paketi, derin dondurucuya kaldırıp en az 2 saat kadar bekletin.-Baharatların ve marinasyon karışımının çeşnlendirdiği tavuk döneri, dondurma süresinin sonunda ince ince dilimleyin.-Döner parçalarını önceden ısıtılmış yanmaz yapışmaz tabanlı bir tavada, yüksek ateşte, birkaç partide ters yüz ederek kızartın. Arzuya göre yağlı kağıt üzerinde fırınlayın. Daha lezzetli hale gelmesi için bir miktar kuyruk yağı katın.-Hazır hale gelen tavuk döneri, pilav ve yeşillikler eşliğinde porsiyon olarak ya da ekmek arası yaparak sunabiliriz. Yanında patates ile servis etmeyi unutmayın.Afiyet olsun.