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Evde tek kullanımlık tulum üreten 2 kişiye gözaltı

ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde, polis tarafından baskın düzenlenen evde, kaçak üretilen 2 bin 280 adet tek kullanımlık tulum ele geçirildi.

03.04.2020 10:17 | Son Güncelleme: 03.04.2020 10:17
Evde tek kullanımlık tulum üreten 2 kişiye gözaltı

ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde, polis tarafından baskın düzenlenen evde, kaçak üretilen 2 bin 280 adet tek kullanımlık tulum ele geçirildi. 2 kişi gözaltına alındı. Akçakale İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki bir evde kaçak tek kullanımlık tulum üretildiği ihbarını aldı. Adrese baskın yapan polis, 2 bin 280 adet tek kullanımlık tulum ele geçirdi. Tulumlara el koyan polis evdeki 2 kişiyi gözaltına aldı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Akçakale, Polis, Güncel
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