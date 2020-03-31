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Evde traşın cezası 3 bin 150 TL

Kütahya Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Mehmet Çaltı, Korona Virüs Covid-19 sebebiyle iş yerlerinin kapandığını belirterek, yasağa uymayanlar hakkında 3 bin 150 ile 6 bin TL arasında ceza uygulanacağını bildirdi.

31.03.2020 12:03 | Son Güncelleme: 31.03.2020 12:03
Evde traşın cezası 3 bin 150 TL
Kütahya Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Mehmet Çaltı , Korona Virüs Covid-19 sebebiyle iş yerlerinin kapandığını belirterek, yasağa uymayanlar hakkında 3 bin 150 ile 6 bin TL arasında ceza uygulanacağını bildirdi.

Çaltı, yaptığı açıklamada, "Evlere, hastanelere, işyerlerine saç sakal yapmaya kesinlikle gitmeyiniz. Bu konuda sosyal medya da reklam yapmayınız. Dükkanlarınızı da kesinlikle açmayınız. Bu kurallara uymayanlara 3 bin 150 lira ile 6 bin TL arasında ceza uygulanmaktadır. Polis ve zabıtalar ruhsat iptali yapmaktadır. Açan olursa 112 ve 155'e ihbar edebilirsiniz" dedi.

Zor durumdaki esnaf ve sanatkarlara özel paketler hazırlanması gerektiğini belirten Çaltı, "Korona virüs Covid-19 sebebiyle onlarca meslek kolundaki esnaf ve sanatkarlarımızın faaliyetlerine ara verilirken diğer meslek kollarındaki esnafımız da siftahsız dükkan kapatıyor. Ancak kira, stopaj, elektrik, su, doğal gaz gibi enerji maliyetleri, sosyal güvenlik primleri gibi ödemeleri devam ediyor. Bu sebeple, korona virüs sebebiyle ticari faaliyetlerine geçici süre ile ara verilen esnaf ve sanatkarlarımız başta olmak üzere tüm esnaf ve sanatkarlarımıza özel bir paket hazırlanmalı. Hiçbir engel ve prosedür olmaksızın talepte bulunan her esnafımıza sıfır faizli, en az bir yıl geri ödemesiz, minimum 50 bin TL kredi imkanı sağlanmalı.Korona virüs Covid-19 sebebiyle vergi, sosyal güvenlik, kredi, kira ve piyasaya olan diğer borçlarını ödeyemeyen esnaf ve sanatkarlar zor bir süreçten geçmektedir. Esnaf ve sanatkarımıza verilecek 50 bin liralık kredi ile esnafımız devlete olan vergi, BAĞ-KUR, SSK gibi borçlarını ödeyeceği için devletimizin bir kaybı olmayacaktır. Çünkü devletin verdiği para yine kendisine geri dönecektir. Öte yandan esnafın biriken borçlarını ödeyebilmesi için yeni bir yapılandırmaya gidilmeli. Kısıtlı sermayesi ile ayakta kalma mücadelesi veren esnafımızın dayanma gücünü artıracak tedbirler bir an önce uygulamaya konulmalı. Esnafa yönelik yapılacak yeni bir özel paket ile başta esnafımız olmak üzere vatandaşlar ve piyasada psikolojik açıdan büyük bir rahatlama meydana gelecektir. Çünkü esnafa verilen her türlü destek ve teşvik doğrudan ekonomiye yansıyarak piyasayı rahatlatacaktır" diye konuştu. - KÜTAHYA
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Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, Çaltı, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Evde traşın cezası 3 bin 150 TL - Haberler

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