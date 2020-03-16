Evde tüp patlaması sonucu yangın çıktı: 1 ölü
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bir evde meydana gelen tüp patlaması sonucu çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.
16.03.2020 17:54 | Son Güncelleme: 16.03.2020 17:57
Düzce 'nin Akçakoca ilçesinde bir evde meydana gelen tüp patlaması sonucu çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Osmaniye Mahallesi Başar Sokak'taki üç katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle LPG tüpü patladı.
Patlamanın etkisiyle yangın çıkan evin bir bölümü çöktü.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangını söndürmek için çalışma başlatan itfaiye ekiplerinin evde ulaştığı Vedat Yılmaz'ın (35) hayatını kaybettiği belirlendi.
Düzce Valisi Zülkif Dağlı, yaptığı açıklamada, evde tüp patlaması sonucu yangın çıktığını belirterek, "Vatandaşımızı kurtaramadık, hayatını kaybetti. Evde başka kimsenin olmadığı anlaşıldı. Ekiplerimizin olay yerinde çalışması devam ediyor." diye konuştu.
Alınan bilgiye göre, Osmaniye Mahallesi Başar Sokak'taki üç katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle LPG tüpü patladı.
Patlamanın etkisiyle yangın çıkan evin bir bölümü çöktü.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangını söndürmek için çalışma başlatan itfaiye ekiplerinin evde ulaştığı Vedat Yılmaz'ın (35) hayatını kaybettiği belirlendi.
Düzce Valisi Zülkif Dağlı, yaptığı açıklamada, evde tüp patlaması sonucu yangın çıktığını belirterek, "Vatandaşımızı kurtaramadık, hayatını kaybetti. Evde başka kimsenin olmadığı anlaşıldı. Ekiplerimizin olay yerinde çalışması devam ediyor." diye konuştu.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Evde tüp patlaması sonucu yangın çıktı: 1 ölü
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