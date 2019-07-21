Haberler» 3. Sayfa» Haber

Evde unuttuğu cüzdanı faciayı önledi

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde unuttuğu cüzdanını almak için geri döndüğü evinin yandığını gören şahıs itfaiyeyi aradı.

21.07.2019 13:52 Evde unuttuğu cüzdanı faciayı önledi
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde unuttuğu cüzdanını almak için geri döndüğü evinin yandığını gören şahıs itfaiyeyi aradı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürerek faciayı önledi.

Olay, Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi 353. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, eşi ile birlikte dışarı çıkan şahıs, cüzdanını evde unuttuğunu fark etti. Cüzdanını almak için geri dönen şahıs, sokağa girdiğinde evlerinden duman çıktığını görünce vakit kaybetmeden durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, apartmanın zemin katında çıkan yangını diğer evlere sıçramadan söndürdü. Adamın unutkanlığı büyük bir faciayı önlerken, ev kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR
Kaynak: İHA
Diyarbakır, İtfaiye, Bağlar, 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
13:53   Siirt'te huzur ve güven uygulaması
13:52   Evde unuttuğu cüzdanı faciayı önledi
13:47   Sakarya'da üniversite öğrencilerini şoka uğratan hırsızlık
13:36   Beylikdüzü'ndeki vahşette cenazeler Adli Tıp Kurumundan alındı
13:34   Mekan sahibine çarpıp kaçtı jandarmaya yakalandı
13:30   Yolcu otobüsü kamyonetle çarpıştı: 2 yaralı
13:19   Erzincan'da bir kadın uykudaki babasını boğazını keserek öldürdü