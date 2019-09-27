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Evde uyuşturucu ve tabancayla yakalandı

AYDIN'ın Söke ilçesinde, jandarma ekiplerince bir eve yapılan operasyonda, ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu maddeyle yakalanan V.Ö., gözaltına alındı.

27.09.2019 12:33Evde uyuşturucu ve tabancayla yakalandı
AYDIN'ın Söke ilçesinde, jandarma ekiplerince bir eve yapılan operasyonda, ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu maddeyle yakalanan V.Ö., gözaltına alındı.
Sarıkemer Mahallesi'nde yaşayan V.Ö.'nün evinde uyuşturucu bulundurup sattığını öğrenen jandarma ekipleri, dün akşam operasyon düzenledi. Yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca, 2 eski döneme ait tabanca, 200 gram metafatamin, sigara kağıdına sarılı 2 gram kubar esrar ve uyuşturucu madde içiminde kullanılan 'bong' adlı aparat ele geçirildi. Jandarma tarafından gözaltına alınan V.Ö.'nün jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.



Jandarma, Söke, Güncel

Kaynak: DHA

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