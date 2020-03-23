Evde uzaktan eğitime başlayan Emine: İnşallah virüs bir an önce gider

MANİSA'da, koronavirüs salgını nedeniyle evde uzaktan eğitime katılan Emine Tekel (11), uygulamadan memnun olduklarını belirterek, "İnşallah virüs ülkemizden bir an önce gider" dedi.

Türkiye 'de koronavirüs nedeniyle 16 Mart'ta Milli Eğitim Bakanlığı tarafından eğitime ara verildi. 1 haftalık aradan sonra bugün televizyon ve internet üzerinden ilk kez öğrenciler, uzaktan eğitimle evde ders görmeye başladı. Manisa 'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Paşaköy Mahallesi'nde oturan, Mustafa Yazıcı Ortaokulu'nun 5'inci sınıf öğrencisi Emine Tekel, "Bugün uzaktan eğitime başladık, gayet güzel. İnşallah virüs ülkemizden bir an önce gider" diye konuştu. Emine Tekel'in annesi Fatma Tekel (33) ise "Çocuklarımızın sağlığı açısından Milli Eğitim Bakanlığı'mızın başlatmış olduğu bu çalışmayı çok iyi buluyorum. Biz çocuklarımızla birlikte evde kalıyoruz. Bence uzaktan eğitim çok iyi düşünülen bir şey" dedi.

Kaynak: DHA