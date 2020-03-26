Evde verimli ofis ortamı yaratmanın ipuçları

İnsanların çalışma şekli açısından bir dönüm noktası olan bu dönemde ise iş yerlerindeki verimli çalışmayı yakalamak için evdeki çalışma alanları nasıl düzenlenmeli konusu önemli bir konu olarak karşımıza çıkıyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle evde çalışmak zorunda kalanların sayısı her geçen gün artıyor. Yeni nesil çalışma yöntemi olarak da adlandırılan bu uygulama ile insanlar işlerini yaşam alanlarından da yönetebiliyor. Bu noktada ise en önemli soru işareti olarak, nasıl verimli çalışma ortamı oluşturabiliriz konusu gündeme geliyor. Elinizdeki imkanlarla en etkin ofis ortamını yaratmak için ise İç Mimar Esra Kestirengöz, basit ama etkili önerilerde bulundu.

ÖNCELİKLE BELİRLİ BİR ALAN BELİRLEYİN

Kestirengöz, "Çalışma ortamı yaratmak için çok çabaya gerek yoktur aslında. Öncelikle ilk olarak alanı belirmeniz gerekiyor. Çünkü, belirli bir noktada çalıştığımızda ne zaman o çalışma alanına gitsek zihnimizde çalışma komutu oluştuğu için hem daha verimli hem de daha odaklanmış oluruz. Tersi durumda ise dikkat dağınıklığı yaşanabilir. Alanı belirledikten sonra ise konforumuzu elden bırakmayalım. Bu nedenle oturduğunuz sandalyeden, masaya kullandığınız objeler büyük öneme sahip" dedi.

KÖTÜ AYDINLATMA ÇALIŞMAYI OLUMSUZ ETKİLEYEBİLİR

Kestirengöz sözlerini şöyle sürdürdü: " Gün ışığı alan yerlerde çalışma ortamını konumlandırmanızda fayda var. Doğru ışık sizi daha uyanık ve verimli hale getirdiğinden konsantrasyonunuzu bile artırabilirsiniz. Fakat yetersiz aydınlatma, enerjinizi azaltabilir, göz yorgunluğu ve baş ağrısı yapabilir. Bu noktada ise abajurlardan, masa lambalarından yararlanabilirsiniz. Malum şuan evde kalmak zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamak sağlığımız için yapabileceğimiz en güzel karar. İşte tam da bu yüzden doğayı çalışma alanınıza getirebilirsiniz. Balkonlarımızda ya da camlarınızın önünde yer alan yeşil bitkileri masanıza taşıyabilirsiniz. Bu size hem görsel anlamda hem de psikolojik anlamda yarar sağlayacaktır. Ayrıca ortamda yeterli miktarda temiz hava olduğuna da dikkat edin."

EVİNİZİN DAR OLMASI YARATICILIK İÇİN ENGEL DEĞİL

Evinizin büyüklüğü küçüklüğü önemli değil, yaratıcılığınızı ortaya çıkararak harika çalışma alanları yaratabileceğini vurgulayan Kestirengöz, "Bir evde ofisteki gibi çalışma için çok fazla alana ihtiyacınız yok. Sadece alanları doğru ve etkin kullanın. Kullanmadığınız çekmeceli dolapları, eşyalarınızı ve dosyalarınızı saklamak için kullanabilirsiniz. Ayrıca evde boş bir saklama kabını ya da şişeyi süsleyerek kalemlik yapabilirsiniz. İğne tahtası veya duvara monte edilmiş panoları kullanabilirsiniz. Ayrıca evlerdeki sehpalardan da yararlanabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler