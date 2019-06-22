22.06.2019 13:10
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Evde yakalanan yılan doğaya salındı

Evde yakalanan yılan doğaya salındı

DÜZCE(İHA) – Düzce'de bir evde yakalanan 1 metre uzunluğunda ki yılan yakalanmasının ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.

DÜZCE(İHA) – Düzce 'de bir evde yakalanan 1 metre uzunluğunda ki yılan yakalanmasının ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.

Düzce'de bir evde yılan olduğunu gören ev sakinleri durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdiler. Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yakalanan yılan daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Teslim edilen yılan ekipler tarafından şehir merkezinin uzağında bulunan bir alanda tekrar doğaya salındı. Çuvaldan çıkan yılan bir anda yeşil alanda gözden kayboldu. - DÜZCE
Kaynak: İHA
İtfaiye , Düzce , Güncel

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