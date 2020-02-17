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Evde yaktığı mangaldan yayılan gazdan etkilenen kişi öldü

Adana'da, evinde yaktığı mangaldan çıkan karbonmonoksit gazından etkilenen kişi hayatını kaybetti.

17.02.2020 22:09 | Son Güncelleme: 17.02.2020 22:10
'da, evinde yaktığı mangaldan çıkan karbonmonoksit gazından etkilenen kişi hayatını kaybetti.
Merkez Çukurova İlçesi Belediye Evleri Mahallesi'nde 4 katlı apartmanın giriş katında yaşayan Rıdvan (51), akşam eve geldiğinde kardeşi Arif Karataş'ı (49) hareketsiz buldu.
İhbar üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Arif Karataş'ın öldüğünü belirledi.
Yapılan incelemede Karataş'ın odada yaktığı mangaldan çıkan karbonmonoksit gazından etkilenerek hayatını kaybettiği tespit edildi.
Karataş'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Evde yaktığı mangaldan yayılan gazdan etkilenen kişi öldü

Belediye evleri Mahallesi, Karataş, Adana, Güncel

Kaynak: AA


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