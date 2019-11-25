Haberler » 3. Sayfa » Evde yalnız bırakılan çocuğun başı demir korkuluğa sıkıştı - Haber

Evde yalnız bırakılan çocuğun başı demir korkuluğa sıkıştı

Adıyaman'da evde yalnız bırakılan 4 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk, başını demir korkuluklara sıkıştırdı.

25.11.2019 10:17 | Son Güncelleme: 25.11.2019 10:22Evde yalnız bırakılan çocuğun başı demir korkuluğa sıkıştı
'da evde yalnız bırakılan 4 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk, başını demir korkuluklara sıkıştırdı. Çığlıkları duyan komşular çocuğun yardımına koşarken, itfaiye ekipleri çocuğu kurtardı.

Edinilen bilgilere göre, Ulucami Mahallesi 1425 Sokak'taki evde yalnız bırakılan uyruklu 4 yaşındaki Emir H., dışarı çıkmak istedi. Evin kapısını açan ama kapının önündeki demir korkuluğu açamayan Emir H., demir korkuluğun arasındaki boşluktan geçmek istedi. Önce ayaklarını, daha sonra gövdesini geçiren Emir H.'nin başı demir korkuluğa sıkıştı. Başını bulunduğu yerden çıkaramayan çocuk ağlamaya başladı. Çocuğun yardım çığlıklarını duyan komşular eve gelerek yardım etmek istedi. Komşuların yardım girişimleri yetersiz kalınca durum itfaiye ekipleri ile 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yara almayan çocuğu sakinleştirmek isterken itfaiye ekipleri de çocuğu kurtarmaya çalıştı. ekiplerinin demir ayırma aparatıyla yaptığı çalışmaların ardından çocuk bulunduğu yerden kurtarıldı. Olayda yara almayan çocuk ailesine teslim edildi.

Konuyla alakalı soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Afganistan, Adıyaman, İtfaiye, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
11:20 Merve Boluğur, sosyal medya hesabından tüm dostlarını sildi
11:17 Lise öğrencisi genç kız adliyede jiletle bileklerini kesti
11:15 Evde yalnız bırakılan küçük çocuk başını demir korkuluğa sıkıştırdı
11:12 Evi kül olan kadın hem ağladı hem ağlattı
11:11 Siirt'te iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
11:09 Menemen'de tarihi eser kaçakçılarına baskın
11:03 Chivas file bekçisi Jose Rodriguez'den kaleden kaleye gol
10:21 Cem Yılmaz'dan "Abi espri yap da gülelim" diyen hayranına beklenmedik tepki!
09:59 Şoför kavgayı ayırmayanlara kızdı, otobüsü durdurdu
09:53 Tolga Çevik'in eşofmanla sahneye çıkan seyirciyi kovması sosyal medyada olay oldu
09:35 Mimar Sinan'ın yaptığı 437 yıllık hamam, 2,5 milyon dolara satılıyor
14:49 Başakşehir'de yangın faciası: Biri bebek 2 kardeş hayatını kaybetti
25.11.2019 11:29:20