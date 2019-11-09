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Evde yapılan aramada 217 akrep ele geçirildi

Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki bir evde 217 akrep bulundu.

09.11.2019 23:17 | Son Güncelleme: 09.11.2019 23:19
'in ilçesindeki bir evde 217 akrep bulundu.
Alınan bilgiye göre, Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik Yenikent Mahallesi'ndeki bir evde arama yaptı.
H.Ç'ye ait olan evin bodrum katına inen polis ekipleri, şeffaf kutularda 217 canlı akrep gördü. Muhafaza altına alınan akrepler önce Kızıltepe Belediyesi Zabıta görevlilerine, daha sonra da Mardin Yaban Hayatı Daire Başkanlığı-Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekibine teslim edildi.
H.Ç. hakkında yasal işlem başlatıldı.
Evde yapılan aramada 217 akrep ele geçirildi

Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro, Kızıltepe, Mardin, Güncel

Kaynak: AA


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