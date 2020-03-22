Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Evde yapılan toplu mevlit polisi alarma geçirdi - Haberler

Evde yapılan toplu mevlit polisi alarma geçirdi

Bilecik'te polis, toplu halde bir evde toplantı yapıldığı ihbarı alınca harekete geçti.

22.03.2020 14:33 | Son Güncelleme: 22.03.2020 14:34
Evde yapılan toplu mevlit polisi alarma geçirdi
Bilecik 'te polis, toplu halde bir evde toplantı yapıldığı ihbarı alınca harekete geçti. Mahalle sakinleri ambulans ve polis ekiplerinin sirenleri üzerine balkonlara koştu.

Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi Belde Sokak'ta bir apartmanda toplu olarak bir toplantı yapıldığı ihbarını alan polis, yayımlanan genelge ile toplu olarak faaliyet veya bir araya gelmenin yasak olduğu şu zamanda hassas davranarak, olay yerine 3 resmi, 2 sivil ve 1 ambulans yönlendirdi. Belirtilen adrese çıkan ekipler, Miraç Kandili nedeniyle evde mevlit okunduğunu gördü. Kalabalığı uyaran ekipler, kalabalığın dağılmasını bekledi. Kalabalık dağılınca ekipler normale döndü. Mahalle sakinleri korona virüsü vakası olması şüphesiyle korkarken, yaşanan olay ortaya çıkınca rahat bir nefes aldı.

Yaşananlar bir vatandaşın cep telefonuna yansıdı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Etiketler : Bahçelievler Mahallesi, Bilecik, Polis, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Bakan duyurdu! Sağlık çalışanlarına ücretsiz toplu taşıma müjdesi Haberler
Bakan duyurdu! Sağlık çalışanlarına ücretsiz toplu taşıma müjdesi
İspanya kabusu yaşıyor! Son 24 saatte 394 kişi hayatını kaybetti Haberler
İspanya kabusu yaşıyor! Son 24 saatte 394 kişi hayatını kaybetti
Erdoğan, defalarca kez dile getirdiği uyarıyı bu kez sesli mesaj ile cep telefonlarına iletti Haberler
Erdoğan, defalarca kez dile getirdiği uyarıyı bu kez sesli mesaj ile cep telefonlarına iletti
Sokağa çıkma yasağında yeni gelişme! 3 meslek grubu, yasaktan muaf tutulacak Haberler
Sokağa çıkma yasağında yeni gelişme! 3 meslek grubu, yasaktan muaf tutulacak
Adliyede koronavirüs alarmı! Bir katibin test sonucu pozitif çıktı Haberler
Adliyede koronavirüs alarmı! Bir katibin test sonucu pozitif çıktı
Bir ilimizde 1 yılda satılan kitap virüs sebebiyle 10 günde satıldı Haberler
Bir ilimizde 1 yılda satılan kitap virüs sebebiyle 10 günde satıldı
Alkışa alkışla destek veren sağlıkçılar, vatandaşa seslendi: Sizlerden 2 isteğimiz var Haberler
Alkışa alkışla destek veren sağlıkçılar, vatandaşa seslendi: Sizlerden 2 isteğimiz var
Sorumsuzluğun fotoğrafı! Kendisini uyaran polisin gözünün içine bakarak hazırlığını sürdürdü Haberler
Sorumsuzluğun fotoğrafı! Kendisini uyaran polisin gözünün içine bakarak hazırlığını sürdürdü

Son Dakika Güncel Haberleri

Edremit'te polis, 65 yaş üstü kişiler için alışveriş yaptı - Haber Gaziantep'te 65 yaş yasağına uymayanlara polis uyarısı - Haber Siirt Dernekler Federasyonu'ndan basın kuruluşlarına ziyaret - Haber Antalya'da babasını bıçakla öldüren zanlı tutuklandı - Haber İçişleri Bakanlığı: Mardin'de bir terörist etkisiz hale getirildi - Haber Erdoğan, defalarca kez dile getirdiği uyarıyı bu kez sesli mesaj ile cep telefonlarına iletti - Haber Son dakika: İçişleri Bakanlığı, 65 yaş üstü kimselerin sokağa çıkma yasağıyla ilgili istisnalar listesi gönderdi - Haber Başından vurularak ağır yaralanan Mutlu Kaya'nın ablası erkek arkadaşı tarafından öldürüldü - Magazin Son Dakika: İstanbul Anadolu Adliyesi'nde görev yapan bir katibin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı - Haber Sorumsuzluğun fotoğrafı! Kendisini uyaran polisin gözünün içine bakarak hazırlığını sürdürdü - Haber Son dakika: İstanbul Valiliği'nden "Evden çıkmayın" uyarısı: Kendinizi ve sevdiklerinizi düşünün - Haber
Loading