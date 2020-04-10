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"Evde yemek yapmayı sevmiyorum. Eve iş getirmek gibi geliyor"

Usta Aşçı Yağız İzgül, MAG Nisan sayısında yer alan #evdekal günlüğü için bir gününü anlattı.

10.04.2020 10:42 | Son Güncelleme: 10.04.2020 10:49

Covid-19 nedeni ile korktuğunu ancak günlük rutinlerine özen göstererek devam ettiğini belirten Yağız İzgül, "Bir yandan çok korkuyorum bir yandan da kendimi çok kısıtlamıyorum. Zorunlu olmadığı sürece dışarı çıkmamaya özen gösteriyorum. Ancak köpeklerimi gün içerisinde gezdirmem gerekiyor" dedi. Evdekal süreci bittikten sonra ilk yapacağı şeyin sevdiği mekanları tekrar ziyaret etmek olacağını belirten usta aşçı, "Normalde evde yemek yapmayı pek sevmem. Arkadaşlarımın en büyük sitemi bir gün de elimden bir yemek yiyememekti. Bu süre zarfında bu sitem ortadan kalkmış oldu" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler

Etiketler: Koronavirüs, Yağız İzgül, Güncel
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