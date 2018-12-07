Evde Zorla Tutulan Düzensiz Göçmenler Kurtarıldı

Van
'ın Başkale
ilçesinde bir evde zorla tutulan 34 düzensiz göçmen operasyonla kurtarıldı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, 157 Yabancılar İletişim Merkezi hattına gelen 25-30 Afganistan
uyruklunun evde zorla tutulduğu ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.
İhbarı yapan kişinin telefonunun konum bilgisine göre Gelenler Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, 18'i çocuk 34 Afganistan uyrukluyu kurtardı.
Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.
Yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 34 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Afganistan,Başkale,Van
07 Aralık 2018 Cuma 11:03