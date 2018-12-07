Evde Zorla Tutulan Düzensiz Göçmenler Kurtarıldı

07 Aralık 2018 Cuma 14:03



07 Aralık 2018 Cuma 14:03

Van'ın Başkale ilçesinde bir evde zorla tutulan 34 düzensiz göçmen operasyonla kurtarıldı.İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, 157 Yabancılar İletişim Merkezi hattına gelen 25-30 Afganistan uyruklunun evde zorla tutulduğu ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.İhbarı yapan kişinin telefonunun konum bilgisine göre Gelenler Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, 18'i çocuk 34 Afganistan uyrukluyu kurtardı.Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.Yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 34 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.