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Evdeki 1 kilo esrarı 'Limit' buldu

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde, jandarma ekiplerince eve düzenlenen operasyonda, narkotik dedektör köpeği 'Limit' ile yapılan aramada, 1 kilo kubar esrar ele geçirildi.

16.08.2019 17:34 Evdeki 1 kilo esrarı 'Limit' buldu
TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde, jandarma ekiplerince eve düzenlenen operasyonda, narkotik dedektör köpeği 'Limit' ile yapılan aramada, 1 kilo kubar esrar ele geçirildi.
Tekirdağ Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Ergene Jandarma Komutanlığı Ulaş Karakol ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu Ulaş Mahallesi'nde 2 katlı evde yüklü miktarda uyuşturucu olduğunu belirledi. Eve düzenlenen operasyonda, narkotik dedektör köpeği 'Limit' ile arama yapıldı. Aramada, sobanın ve elbise dolabının içinde, satışa hazır 1 kilogram kubar esrar ele geçirildi. Uyuşturucu şüphelisinin yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi.



Narkotik, Ergene, Güncel

Kaynak: DHA

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