Haberler » Güncel » Evdeki büyükbaşların tahliyesinde arbede; 2 polis yaralandı - Haber

Evdeki büyükbaşların tahliyesinde arbede; 2 polis yaralandı

MANİSA'nın Turgutlu ilçesindeki evde bakılan 3 büyükbaşın tahliyesi sırasında çıkan arbedede, 2 polis memuru bıçakla ellerinden yaralandı.

13.11.2019 13:24 | Son Güncelleme: 13.11.2019 13:24Evdeki büyükbaşların tahliyesinde arbede; 2 polis yaralandı

MANİSA'nın ilçesindeki evde bakılan 3 büyükbaşın tahliyesi sırasında çıkan arbedede, 2 polis memuru bıçakla ellerinden yaralandı. Polislere bıçakla saldıran ev sahibi ise müdahale sırasında, biber gazından etkilendi.

Olay, saat 11.30 sıralarında, Yıldırım Mahallesi Alpaslan Sokak'ta meydana geldi. İlçe İdare Kurulu'nca 1995'te alınan kararla Turgutlu merkezde hayvan besleme yasağı getirildi. İlçe Hıfzı Sıhha Kurulu, ilçe merkezinde Ahmet Avcıoğlu'na (65) ait tek katlı evde büyükbaş beslendiğini öğrendi. Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü ve Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı ekipleri, hayvanların tahliyesi için eve gitti. Karara karşı çıkan Avcıoğlu, eve gelen ekiplere bıçakla saldırdı. Ev sahibini etkisiz hale getirmeye çalışan polis memurları Veysel Yavuz ve Barış Yağar, arbede sırasında bıçakla ellerinden yaralandı. Avcıoğlu ise polislerin kullandığı biber gazından etkilendi. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Evden çıkarılan hayvanlar ise kamyona yüklenerek, Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı'na yediemin olarak teslim edildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.



Turgutlu, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:12 Öldürülen Lastik-İş Genel Başkanı Abdullah Karacan, mezarı başında anıldı
14:12 TravelExpo Ankara Turizm ve Seyahat Fuarı'nın tanıtımı yapıldı
14:11 YPG/PKK'lı teröristler, ailelerinin desteğiyle kurtarıldı
14:11 CİNAYET MASASI ESKİ DEDEKTİFİ: ATLADIĞI YERE BAKTIĞIMIZDA ÖLME İHTİMALİNİ ÇOK ZAYIF GÖRÜYORUM
14:06 Atatürk'ün sevdiği şarkılar seslendirildi
13:00 Sınava girmek istemeyen genç kız, okulun ikinci katından kendini boşluğa bıraktı
12:55 Son dakika: Başsavcılığın itirazı üzerine gözaltına alınan Ahmet Altan tutuklandı
12:39 TÜRK-İŞ, HAK İŞ ve DİSK, "Bu vergi düzeni adil değildir" deyip Meclis'e çağrı yaptı
12:22 Ahmet Davutoğlu'nun kurmayından Karamollaoğlu'na yanıt: Tek başımıza iktidar olacağız
12:22 İzmir'de aynı aileden 4 kişi silahla vurularak öldürülmüş halde bulundu
11:05 Son Dakika: Bakan Soylu: DEAŞ'ın önemli bir ismini Suriye'de yakaladık
12:55 Son dakika: Başsavcılığın itirazı üzerine gözaltına alınan Ahmet Altan tutuklandı
08:18 Son dakika: 4 HDP'li belediye başkanı daha görevden alındı
18:48 Son dakika... Bülent Korkmaz istifa etti
13.11.2019 14:12:47