Evdeki Kombiyi Çaldılar

Kırklareli
'nde 2 eve giren hırsızlar çok sayıda eşya çaldı. Evdeki kombinin de sökülerek çalındığı tespit edildi.
Kırklareli merkezde bulunan bir evden kombinin sökülerek çalındığı tespit edildi. Olayla ilgili şüpheli hırsız ya da hırsızların yakalanmasına yönelik polis ekiplerince çalışma başlatıldı.
Kırklareli il merkeze bağlı bir adreste de M.K. isimli şahsa ait bağ evinde hırsızlık olayı meydana geldi. İddiaya göre bağ evine giren kimliği belirsiz kişiler, 1 adet çim biçme makinesi, 1 adet elektrikli biley taşı, 1 adet el arabası, 2 adet metal su deposu ve sondajın demir kapağın çaldı. 3 bin TL maddi zararın olduğunu söyleyen ev sahibi olayı gerçekleştiren şahıs ya da şahıslar hakkında şikayetçi oldu. - KIRKLARELİ
Kırklareli