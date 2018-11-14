Evdeki Negatif Enerji Nasıl Temizlenir?

Kapıları silinEnerjiye inanmak, bazen hayatımızdaki büyük boşluklardan birini doldurmak gibidir. Bu yüzden kapınızın içini ve dışını güzelce silmek, negatif enerjinin sıfırlanmasında ilk adımdır.Amacınızı belirleyinYerde ya da bir sandalyede bağdaş kurup oturun ve daha sonra on derin, meditatif nefes alın, niyetinize nefes verin ve olumsuz düşüncelerinizi soluyun.Amacınıza ışık tutunAdaçayı, tütsü, palo santo çubukları veya bir mum olsun, yanan bir element seçin. Kuzey, güney, doğu ve batı olan dört kardinal yönden birine dönün. ve enerjinizi yüksek tutabilmek için sesli bir şekilde meditasyon niteliğinde; "Kuzeye, Doğu'ya, Güney'e ve Batı'ya, iyi hisler ve olumlu niyetlerimi gönderiyorum." cümlesini söyleyebilirsiniz.Kapınızda yeni enerjiyi karşılayınEnerji amacınız doğrultusunda önceki maddede bahsettiğimiz cümlenizi tekrar ederken kapınıza yönelin ve dairesel şekiller yapın.Bahsettiğimiz bu cümle "Ben buradayım" anlamına gelen bir kundalini mantrasıdır; Yeni enerjiyi karşılar.Evinizin geri kalanı için;Evinizin çevresinde dolaşarak köşelere doğru yürüyün. Yatak odası gibi bölümlerde başkasının enerjisi varmış gibi hissediyorsanız temizliğinizi yaparken bundan kurtulduğunuzu düşünün.Kendinize özel sözler belirleyin"Evrene teşekkür ederim, evrenimdeki yeni enerjiler hoşgeldiniz, sonsuz bilgeliği ve rehberliği sağladığın için teşekkür ederim" gibi sözler türetin ve negatif enerjilerden kurtulmak istediğiniz zaman tekrarlayabilirsiniz.Kendinizi soyutlayınEvinizin merkezinde oturun ve gözlerinizi kapatıp odaklanın. Carbaugh, "Hepimiz hedef belirleme gücüne sahibiz ve ruhsal olarak, evlerimizi hizalamaya yardımcı olabiliriz" diye açıklıyor."Gerçek bağlantı, niyetlerimize ve içsel gücümüze, istediğimiz şeyleri gerçekleştirmeye inandığımızda gelir."