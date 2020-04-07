Evdeki Selminaz Nine'den maniler

KARS'ın Arpaçay ilçesine bağlı Doğruyol köyünde koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında dışarı çıkması yasak olan Selminaz İncedere (83), okuduğu manilerle dikkat çekiyor.

Yaklaşık 4 yıl önce eşini kaybeden 3'ü erkek, 10 çocuk ve 32 torun sahibi Selminaz İncedere, koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında evinden dışarı çıkmıyor. Tüm gününü evde geçiren İncedere'nin dilinden maniler düşmüyor. Yüzündeki tebessümü eksek etmeyen İncedere, insanlara 'evde kal' çağrısında bulundu. İşte Selminaz Nine'nin manilerinden birisi:

"Gidiyorum işte gör/ Hayalde gör, düşte gör/ Kıymetimi bilmedin/ Bir kötüye düşte gör./ Karanfil oydu beni/ Ninemi soydu beni/ Muhannet elin oğlu/ Yaralı koydu beni./ Karanfilim dalım yar/ Şekerim yar balım yar/ Kıymetimi bilmedin/ Elin oğlu yarim yar./Kayalar kaynağımda/ Mor yüzük parmağımda/ Yarim koyun atlatır/ Çıldır'ın yaylağında./ Sigaram ince tüter/ Düşünsem aklım iter/ Başka yari heylerem/ Öz yarim bana yeter./Sigaramın incesi/ Gel gönlüm eğlencesi/ Bir akşam gel bir yatak/ İlla Cuma gecesi./ İndin derede durdum/ Mataramı doldurdum/ Burdan geçen kızların/ Memesine el vurdum."

Kars 'ın ünlü halk ozanlarından Sabri Şimşekoğlu'nun da amcasının kızı olan Selminaz İncedere, manileri kadar hayatta yaşadığı zorluklarıyla da gönüllerde taht kuruyor. Çocukluk ve gelin geldiği yılları anlatırken, dinleyenleri gururlandıran hayat hikayesiyle herkesi kendine hayran bırakan Selminaz İncedere, "10 çocuk büyüttüm. Kimseden yardım almadım. Sahip olduğumuz 100 koyunu da tek başıma sağardım. Evin yağını peynirini, ekmeğini tek başıma yapardım. Babam Halit Paşa'nın askeriydi. Her işimi yapar tarlaya giderdim" diye konuştu.

Esprili özelliği ile de tanınan Selminaz Nine, kendisini 60 yaşında hissettiğini söylüyor. Yaşını soranlara da "Hala gencim" diyor.

Kaynak: DHA