Haberler » Güncel » Evdeki yangında 3 Suriyeli dumandan etkilendi - Haber

Evdeki yangında 3 Suriyeli dumandan etkilendi

MALATYA'da, bir evde çıkan yangında Suriye uyruklu 3 kişi, dumandan etkilendi.

30.11.2019 13:52 | Son Güncelleme: 30.11.2019 13:52Evdeki yangında 3 Suriyeli dumandan etkilendi

MALATYA'da, bir evde çıkan yangında uyruklu 3 kişi, dumandan etkilendi.

Mahallesi Gelibolu Sokak'taki 2 katlı evde sabah saatlerinde yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören çevre sakinleri, itfaiye ekiplerine verdi. Adrese sevk edilen ekipler, evde mahsur kalan Suriye uyruklu 3 kişiyi dışarı çıkardı. Dumandan etkilenen Suriyelilere, ambulansta oksijen tedavisi uygulandı. Rüzgar nedeniyle zor anlar yaşayan ekipler, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Yangında ev kullanılmaz hale geldi.



Suriye, Fırat, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:14 Su çekilmesi İznik Gölü'ndeki bazilikayı görünür hale getirdi
14:14 İstanbul_bu yöntemlerle katkı maddesiz ekmeği anlayabilirsiniz
14:14 Kuzey Kore'den Japonya'ya "balistik füze" tepkisi
14:09 Siirtli çiftçilere yerli ve milli tohum dağıtıldı
14:07 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yağmur sürprizi
13:29 Ahsen Unakıtan'ın "Tartaklandım" iddialarına Üsküdar Belediyesi'nden yanıt geldi
13:28 Van'daki bir oto pazarında silahlar konuştu: 7 yaralı
12:47 Barış Pınarı Harekatı'na gönüllü olarak katılmak isteyen 72'lik dede, kendini astı
12:21 Yılbaşı öncesi Kandıra hindisine yoğun ilgi! Tanesi 250 lira
12:16 Fırat'ın doğusunda 12. kara devriyesi tamamlandı
11:17 66 yıl önce Amerika'dan getirilen pikan cevizinin kilosu 40 TL'den satılıyor
10:07 Eşini defalarca aldatan genç kadının sevgilimden dediği çocuk da başkasından çıktı
30.11.2019 14:15:48