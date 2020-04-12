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Evdeki yangında 85 yaşındaki kadın dumandan etkilendi

Evdeki yangında 85 yaşındaki kadın dumandan etkilendiMALATYA'da, tek katlı evde çıkan yangında 85 yaşındaki Emine Barut, dumandan etkilendi.

12.04.2020 22:32 | Son Güncelleme: 12.04.2020 22:34
Evdeki yangında 85 yaşındaki kadın dumandan etkilendi
MALATYA'da, tek katlı evde çıkan yangında 85 yaşındaki Emine Barut, dumandan etkilendi. Ev kullanılamaz hale gelirken, yangın itfaiye ekiplerince diğer evlere sıçramadan söndürüldü.
Fırat Mahallesindeki tek katlı evde akşam saatlerinde yangın çıktı. Alevlerin ve dumanların yükseldiğini görenler, itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbarla gelen ekipler, evde mahsur kalan Emine Barut'u dışarı çıkardı. Dumandan etkilenen Barut, ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yalnız yaşayan ve hastanede oksijen takviyesi yapılan Emine Barut'un durumu iyi olduğu belirtilirken, yangın diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Kullanılamaz hale gelen evde çıkan yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Evdeki yangında 85 yaşındaki kadın dumandan etkilendi

Kaynak: DHA

Etiketler: İtfaiye, Güncel
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