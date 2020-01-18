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Evdeki yangında anne ve kızı dumandan etkilendi

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, apartmanın 1'inci katında çıkan yangında dumandan etkilenen anne ve kızı hastaneye kaldırıldı.

18.01.2020 17:30 | Son Güncelleme: 18.01.2020 17:30Evdeki yangında anne ve kızı dumandan etkilendi

DENİZLİ'nin ilçesinde, apartmanın 1'inci katında çıkan yangında dumandan etkilenen anne ve kızı hastaneye kaldırıldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Gerzele Mahallesi 534 Sokak'taki apartmanın birinci katında, saat 11.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bu sırada evde bulunan Ayşe Dolunay ve kızı Zeynep Dolunay, kendi imkanlarıyla yangını söndürmeye çalıştı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlere müdahale eden ekipler, yangını yarım saatlik çalışmanın ardından söndürdü. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde dumandan etkilendiği belirlenen Ayşe ve Zeynep Dolunay, Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. ve kızının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Bu arada evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.



Merkezefendi, Denizli, Anne, Güncel

Kaynak: DHA

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